TOBB'dan Çiftçiler İçin Faizsiz Borç Erteleme Talebi

TOBB, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, 20-24 Şubat 2025 tarihleri arasında gece saatlerinde hava sıcaklığının yer yer -8 dereceye kadar düşmesi sonucu meydana gelen zirai donun başta Hatay olmak üzere birçok bölgede sert çekirdekli meyveler, narenciye, soğan ve patates gibi tarımsal ürünlere büyük zarar verdiğini belirtti.