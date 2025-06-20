TMSF'den Dev Otomobil Satışı: Belirlenen Fiyat Ortaya Çıktı

Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre; ihaleye konu olan varlıklar, Naksan Holding AŞ bünyesindeki 21 araç, Akkoza Mensucat Sanayi AŞ'ye ait 4 araç ve Ansa Otomasyon Ltd. Şti.’ye ait 1 araç olmak üzere toplamda 26 araçtan oluşuyor. Farklı marka ve segmentlerden oluşan bu filonun satışına “Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” başlığı altında çıkılıyor.