TMSF'den Dev Otomobil Satışı: Belirlenen Fiyat Ortaya Çıktı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum yönetimindeki Naksan Grubu'na ait toplam 26 aracı kapsayan ticari varlığı ihaleye çıkardı. Araç filosu için belirlenen tahmini satış bedeli 9 milyon 300 bin TL olurken, ihaleye katılmak isteyenlerin 933 bin TL teminat yatırmaları gerekecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre; ihaleye konu olan varlıklar, Naksan Holding AŞ bünyesindeki 21 araç, Akkoza Mensucat Sanayi AŞ'ye ait 4 araç ve Ansa Otomasyon Ltd. Şti.’ye ait 1 araç olmak üzere toplamda 26 araçtan oluşuyor. Farklı marka ve segmentlerden oluşan bu filonun satışına “Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” başlığı altında çıkılıyor.
Satış işlemi, TMSF’nin kayyımlık görevini yürüttüğü firmaların borçlarının tasfiyesi amacıyla gerçekleştirilecek. 16 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek olan ihalenin, açık artırma usulüyle yapılması bekleniyor.
TMSF’den yapılan açıklamada, satıştan elde edilecek gelirle ilgili herhangi bir farklı kullanım planı olmadığı, elde edilecek meblağın doğrudan ilgili şirketlerin mali yükümlülüklerinin ödenmesinde kullanılacağı ifade edildi.
İhaleye katılmak isteyen kişi ya da kurumların, belirtilen teminat tutarını yatırmalarının ardından gerekli belgelerle birlikte başvurularını yapmaları gerekiyor.