TMSF Tekstil Devini Satışa Çıkardı: İhale Tarihleri Açıklandı

Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Güçbirliği Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı ve söz konusu satışa ilişkin detaylı ihale bilgileri duyuruldu. İşte tüm ayrıntılar...

Satışa Çıkarılan Güçbirliği Tekstil'in İhale Bilgileri:

Muhammen Bedel: 526 milyon TL

Şartname Bedeli: 50 bin TL

Tesis Ziyaret İzni Ücreti: 25 bin TL

Teminat Ücreti: 52 milyon 600 bin TL