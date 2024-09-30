TMSF Tekstil Devini Satışa Çıkardı: İhale Tarihleri Açıklandı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Güçbirliği Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, ihale kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile gerçekleştirilecek. Satışla ilgili detaylar ve başvuru şartları belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Güçbirliği Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı ve söz konusu satışa ilişkin detaylı ihale bilgileri duyuruldu. İşte tüm ayrıntılar...
Satışa Çıkarılan Güçbirliği Tekstil'in İhale Bilgileri:
Muhammen Bedel: 526 milyon TL
Şartname Bedeli: 50 bin TL
Tesis Ziyaret İzni Ücreti: 25 bin TL
Teminat Ücreti: 52 milyon 600 bin TL
İHALEYE NASIL KATILIM SAĞLANABİLİR?
İhaleye katılmak isteyenler, 12 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar tekliflerini sunmak zorunda. Katılımcıların belirlenen 52 milyon 600 bin TL teminat bedelini yatırmaları gerekiyor.
İhale, 13 Kasım 2024 tarihinde saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhale, Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 75 bin metrekare alanlı arsa ve üzerindeki bina ve menkulleri kapsıyor.