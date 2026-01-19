TMSF El Koymuştu: Papara'nın 117 Milyon Liralık Yatı Satılıyor

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın 'MY Lady Soul' isimli lüks yatı TMSF tarafından 117 milyon liraya satışa çıkarıldı.

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan ve 28 yıla kadar hapsi istenen Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın TMSF tarafından el konulan mal varlıkları satışa çıkarılıyor.

Karslı'nın ahşap işçiliğiyle dikkat çeken ve 31 metre uzunluğundaki lüks motor yatı da 117 milyon liradan ihaleye çıkacak.

TEKLİF İÇİN SON GÜN

2006 model Ferretti marka MY Lady Soul isimli yat için 117 milyon lira bedel biçildi. Teklif verme sürecinin bugün sona ereceği yatın satışı 5 milyon 850 bin TL’lik teminat isteniyor.

Teklifler toplandıktan sonra 20 Ocak’ta, TMSF’nin Esentepe’deki binasında zarflar açılacak. Yat daha sonra açık artırmaya çıkartılacak.

