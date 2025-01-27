TL Mevduat Hesaplarında Stopaj Vergisine Yeni Ayar: Bankada Parası Olanlar Dikkat! Faiz Getirisini Azaltacak

Merkez Bankası politika faizini yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirmiş, bu karar sonrası yüzde 50 seviyelerinde olan mevduat faizi oranları da yüzde 45-48 aralığına inmişti. Böylece bileşik faiz cinsinden kısa vadeli mevduatlara 2,5 puan, 6 aylık mevduatlara 10 puan civarında düşüş yaşandı.

TL MEVDUAT HESAPLARINDA STOPAJ ORANI YÜKSELECEK

Faiz oranları gerilerken en popüler yatırım araçlarından biri olmaya devam eden TL mevduat hesapları için vergi kararı gündeme geldi. 31 Ocak’tan itibaren mevduat hesapları stopaj oranlarında yeni bir artırım gündeme geldi. Devletin vergi gelirini artıracak yeni uygulama ile 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında yüzde 10 seviyelerinde olan oranın 31 Aralık Cuma günü itibarıyla yüzde 15 seviyesine çekileceği iddia edildi.

FAİZ GETİRİSİNİ ETKİLEYECEK

100 bin lirayı yüzde 45 oranında yıllık faiz veren bankada mevduata bir aylık bağlandığında faiz geliri 3.750 lira oluyor. 3.750 liralık faizin yüzde 10 stopajı 375 lira tutarken, oran yüzde 15'e yükselirse 562,5 lira tutuyor. Böylece mudinin faiz geliri 187,5 lira daha düşmüş oluyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN MEVDUAT FAİZLERİ İÇİN AÇIKLAMA

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Mevduat Büyüklüğüne Göre Faizlerdeki Ayrışmayı Etkileyen Faktörler” başlıklı yeni bir Ekonomi Notu yayımladı. Raporda mevduat faizi oranlarının, mevduat büyüklüklerine göre farklılık gösterdiği ve bu ayrışmanın çeşitli faktörlerden etkilendiği ifade edildi.

Nota göre, bankaların az meblağlı mevduatlarda yüksek tutarlı mevduata göre daha düşük faiz uyguladığı dile getirilirken özellikle enflasyon beklentilerinin bozulduğu ve para politikasının sıkılaştığı dönemlerde bu faiz oranları arasındaki farkın daha da açıldığı dile getirildi.

Metinde ayrıca, mevduat büyüklüğüne göre faiz ayrışmasının, bankaların büyüklüğü ile doğrudan ilişkili olduğu, ancak bankaların likidite durumunun da bu farklılaşmaya katkı sağladığı belirtildi.

Bununla birlikte, politika düzenlemelerinin de faiz ayrışması üzerinde belirgin bir etkisi olduğu ifade edilirken özellikle Türk lirasına geçiş hedeflerinin uygulandığı 2022 yılının son çeyreğinden itibaren bu farklılaşmanın belirgin bir şekilde arttığına dikkat çekildi.

Kaynak: Haber Merkezi