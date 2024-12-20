TİSK Hangi Teklifle Masaya Gelecek? İşte Tüm İhtimaller...

Türkiye’de milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği Asgari Ücret Komisyonu görüşmelerinde üçüncü toplantı geride kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “İşçi ve İşveren kesimlerinden artık bir teklif bekliyoruz” dediği görüşmelerde, yine teklif masaya gelmezken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı asgari ücret beklentilerini 29 bin 583 lira olarak açıkladı.

Atalay, ''Asgari ücretli işçiler olarak önerimiz yüzde 45 enflasyon üzerine refah payı ile zam yapılmasını istiyoruz. Yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 TL olmasını istiyoruz. Bunu verirlerse imza atarız, yoksa atmayız'' ifadelerini kullandı. Atalay’ın bu çıkışı sonrası gözler dördüncü toplantıya çevrildi.

TEKLİF NE OLACAK?

Komisyonda işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise asgari ücrete ilişkin görüş, öneri ve teklifini önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda masaya getirecek. Edilen bilgiye göre, TİSK’in asgari ücret için yüzde 25-30 aralığında bir teklif sunması planlanıyor. Yüzde aralığına bakıldığında ise bu teklifle birlikte net asgari ücret için TİSK’in teklifinin 21 bin 250 - 22 bin 100 TL arasında olması bekleniyor.

PRİM DESTEĞİ

Öte yandan, asgari ücrete bağlı olarak her yıl artan sigorta primlerine bakıldığında ise en düşük sigorta primi 6 bin 500 TL civarında.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanakatkarların sigorta prim yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyledi. Hali hazırda ödenen primlerin yüksek olduğunu belirten Palandöken, her yıl asgari ücretle birlikte sosyal güvenlik primlerinin de artığına dikkat çekti.

Yeni asgari ücrete ilişkin “İşverenle işçi temsilcisi tespit ediyor ama son noktayı hükümet koyuyor” diyen Palandöken, şöyle konuştu:

''Bir-iki işçi çalıştıran esnafa devlet desteğinin daha fazla olması lazım. Teklif bizimle ilgili değil. Onu sendikalar bu konuda uzlaşma masasında oturuyorlar. Prim desteği, büyük işletmelerle küçük işletmeler arasındaki maliyetlerin düşürülmesi açısından önemli. Onlar ikinci kategoride yapılmalı. Onlarda yüzde 5 ise bizde yüzde 10 olması lazım desteğin. Primlerin esnaf sanatkarlar için daha düşük seviyede ve ödenebilir olması önemli.''

İşverene, mevcut durumda asgari ücretli personel için kişi başına 700 lira destek veriliyor.

RAKAM NE KADARI BULACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın bu yıl için öngördüğü yüzde 44'lük hedefi oranında asgari ücrete artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak. TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 21'lik zam yapıldığında ise 20 bin 572 liraya çıkacak. 2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse 21 bin 422 lira olacak. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek. Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek. Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi göre, yüzde 41.5'lik zam gelirse, asgari ücret 24 bin lirayı aşacak. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında asgari ücrete zam yapılırsa 19 bin 977 liraya yükselecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRETTE DURUM NE?

Mevcut asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira

Kaynak: ANKA