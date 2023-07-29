Tiryakilere kötü haber: Sarmalık tütüne zam geldi, fiyatlar yükseldi

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile JTI grubunda yer alan Camel sarmalık tütüne zam yapıldığını duyurdu.

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Tiryakilere kötü haber: Sarmalık tütüne zam geldi, fiyatlar yükseldi

Temmuz ayının başında sigaraya yapılan zammın ardından sarma tütüne bir zam daha geldi.

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile JTI grubunda yer alan Camel sarmalık tütüne zam yapıldığını duyurdu.

Dündar, Camel sarma tütüne 10 lira zam geldiğini belirtti. Sarma tütüne yapılan zammın bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Tiryakilere kötü haber: Sarmalık tütüne zam geldi, fiyatlar yükseldi - Resim : 1

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