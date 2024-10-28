TİM İhracat Pazar Monitörü'nün Eylül Sonuçları Açıklandı

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi yaratan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün eylül ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, eylülde her iki endekste de bir önceki aya göre artış, yıllık bazda ise azalış görüldü.

İhraç edilen ürünlere olan talep koşullarını, ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, eylülde önceki aya göre yüzde 0,2 artış, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,3 azalışla 100 oldu ve uzun dönem referans değerine ulaştı.

Eylülde özellikle tüketici güveni ve sanayi üretimindeki gerilemeye karşın enflasyon beklentilerindeki ciddi iyileşmeler talep endeksini uzun dönem ortalamasına ulaştırdı. Ancak enflasyon beklentilerindeki düzelmelere rağmen tüketici güveni ve sanayi üretimindeki olumsuz hava yatırım iştahını negatif etkilemeye ve endeksteki iyileşme üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanılarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen Pazar Dayanıklılık Endeksi de eylülde önceki aya göre yüzde 0,2 artış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 azalışla 99,6 puan oldu.

İhracat talep endeksi ve küresel jeopolitik risk endeksindeki kısmi iyileşme, Türkiye'nin ihracat pazarları genelinde dayanıklılığı olumlu etkilerken endeksi uzun dönem ortalamasına sınırlı yaklaştırdı.

Kaynak: AA