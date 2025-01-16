TikTok’tan Apar Topar Kaçmaya Başladılar: Yeni Adres O Uygulama Oldu! 2 Günde 1 Milyona Yaklaştı
ABD'de yasaklanması beklenen popüler sosyal medya uygulaması TikTok'tan kaçış başladı. Kullanıcıların yeni adresi belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'deki TikTok kararına ilişkin 19 Ocak'taki duruşmaya günler kala, kullanıcılar alternatif sosyal medya uygulaması Rednote'a yönelmeye başladı. TikTok'un ABD'deki geleceği, pazar günü yapılacak duruşmanın ardından netleşecek.
HIZLA KAÇIYORLAR
TikTok'un yasaklanma tehdidi, ABD'li sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi. Uygulama, ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalırken, kullanıcılar hızla başka platformlara geçiş yapmaya başladı.
2 GÜNDE 700 BİNDEN FAZLA GÖÇ
Rednote, sadece 2 gün içinde 700 binden fazla kullanıcı kazandı. Uygulamanın ABD'deki indirilme oranı ise 2 katına çıktı. Çin merkezli diğer sosyal medya uygulamalarından farklı olarak, Rednote'un hem Çin'de hem de diğer ülkelerde aynı versiyonla hizmet sunması, yasal düzenlemelere uyum sağlayan nadir bir durum olarak dikkat çekiyor.
TİKTOK’UN KADERİ 3 GÜN SONRA BELLİ OLACAK
TikTok'un ABD'deki akıbeti ise pazar günü yapılacak duruşmada kesinleşecek. Uygulama ya ABD'li bir şirkete satılacak ya da ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle yasaklanacak. TikTok'un aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1 milyar 600 milyona ulaşmış durumda.