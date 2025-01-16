TikTok’tan Apar Topar Kaçmaya Başladılar: Yeni Adres O Uygulama Oldu! 2 Günde 1 Milyona Yaklaştı

ABD'de yasaklanması beklenen popüler sosyal medya uygulaması TikTok'tan kaçış başladı. Kullanıcıların yeni adresi belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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TikTok’tan Apar Topar Kaçmaya Başladılar: Yeni Adres O Uygulama Oldu! 2 Günde 1 Milyona Yaklaştı - Resim: 1

ABD'deki TikTok kararına ilişkin 19 Ocak'taki duruşmaya günler kala, kullanıcılar alternatif sosyal medya uygulaması Rednote'a yönelmeye başladı. TikTok'un ABD'deki geleceği, pazar günü yapılacak duruşmanın ardından netleşecek.

HIZLA KAÇIYORLAR

TikTok'un yasaklanma tehdidi, ABD'li sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi. Uygulama, ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalırken, kullanıcılar hızla başka platformlara geçiş yapmaya başladı.

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TikTok’tan Apar Topar Kaçmaya Başladılar: Yeni Adres O Uygulama Oldu! 2 Günde 1 Milyona Yaklaştı - Resim: 2

2 GÜNDE 700 BİNDEN FAZLA GÖÇ

Rednote, sadece 2 gün içinde 700 binden fazla kullanıcı kazandı. Uygulamanın ABD'deki indirilme oranı ise 2 katına çıktı. Çin merkezli diğer sosyal medya uygulamalarından farklı olarak, Rednote'un hem Çin'de hem de diğer ülkelerde aynı versiyonla hizmet sunması, yasal düzenlemelere uyum sağlayan nadir bir durum olarak dikkat çekiyor.

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TikTok’tan Apar Topar Kaçmaya Başladılar: Yeni Adres O Uygulama Oldu! 2 Günde 1 Milyona Yaklaştı - Resim: 3

TİKTOK’UN KADERİ 3 GÜN SONRA BELLİ OLACAK

TikTok'un ABD'deki akıbeti ise pazar günü yapılacak duruşmada kesinleşecek. Uygulama ya ABD'li bir şirkete satılacak ya da ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle yasaklanacak. TikTok'un aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1 milyar 600 milyona ulaşmış durumda.

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