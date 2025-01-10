TİGEM 69 Mühendis Alacak: Şartlar Belli Oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlar için başvurular 19 Ocak'a kadar e-Devlet ve TİGEM'in Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.

Başvuruların ardından, adaylar için giriş sınavı gerçekleştirilecek. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak.