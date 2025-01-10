TİGEM 69 Mühendis Alacak: Şartlar Belli Oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 69 sözleşmeli ziraat mühendisi alacağını duyurdu.
Kaynak: AA
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlar için başvurular 19 Ocak'a kadar e-Devlet ve TİGEM'in Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.
Başvuruların ardından, adaylar için giriş sınavı gerçekleştirilecek. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak.
DETAYLAR BELLİ OLDU
Yazılı sınav, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavı geçebilen adaylar ise sözlü sınav için davet edilecek.
Sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri, TİGEM'in resmi internet sitesinde ilan edilecek.