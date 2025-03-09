Ticari Araç Satışı Düzenlemesinden Kimler Faydalanacak? Yeni Destek Paketi Açıklandı

ESNAFA SAĞLANAN DESTEKLER ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılından itibaren esnafa sağlanan finansal desteklerin sürekli olarak arttığını vurguladı. Bugüne kadar esnafa sağlanan indirimli kredilerin toplam tutarının 582 milyar lirayı aştığını belirtti.

Erdoğan, son yıllarda devreye alınan kredi desteklerine de dikkat çekti. 2016’da başlatılan sıfır maliyetli işletme kredileri kapsamında, 248 girişimci esnafa 17,4 milyon lira, 736 genç girişimciye 136,4 milyon lira ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden 264 esnafa toplam 15,7 milyon lira kredi desteği sağlandığını söyledi. Ayrıca, 2017 yılında başlatılan indirimli yatırım kredileri kapsamında 6 bin esnafa 3,6 milyar lira iş yeri edinme kredisi ve 7 bin 710 esnafa ise 4,8 milyar lira taşıt edinme kredisi verildi.