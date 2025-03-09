Ticari Araç Satışı Düzenlemesinden Kimler Faydalanacak? Yeni Destek Paketi Açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarı programında esnaf ve sanatkarları ilgilendiren yeni destekleri duyurdu. Erdoğan, esnaf kredilerinde önemli düzenlemeler yapıldığını ve kredi limitlerinde artışa gidildiğini belirtti. Peki, esnafa sağlanan bu yeni desteklerden kimler faydalanacak? İşte detaylar…
Kaynak: AA
Yeni düzenlemeye göre, Hazineden sağlanan yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limiti 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi. Ayrıca, iş yeri edinme ve ticari araç edinme kredisi limitleri de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıldı.
Yeni düzenlemeyle, ticari araç edinme kredisinde sadece sıfır kilometre araçlar değil, 0-5 yaş arasındaki araçlar da finansman kapsamına alındı. Böylece esnafın kullanabileceği kredi seçenekleri genişletildi.
KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği bilgilere göre, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara sağlanan finansman maliyeti, yüzde 29’dan yüzde 25’e düşürüldü. Bu düzenleme, kredi kullanacak esnafın daha uygun şartlarla finansmana erişmesini sağlayacak. Erdoğan, faiz oranlarının düşürülmesiyle esnafın maliyetlerinin azalacağını ve daha uygun kredi imkanlarına sahip olacağını ifade etti.
ESNAFA SAĞLANAN DESTEKLER ARTIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılından itibaren esnafa sağlanan finansal desteklerin sürekli olarak arttığını vurguladı. Bugüne kadar esnafa sağlanan indirimli kredilerin toplam tutarının 582 milyar lirayı aştığını belirtti.
Erdoğan, son yıllarda devreye alınan kredi desteklerine de dikkat çekti. 2016’da başlatılan sıfır maliyetli işletme kredileri kapsamında, 248 girişimci esnafa 17,4 milyon lira, 736 genç girişimciye 136,4 milyon lira ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden 264 esnafa toplam 15,7 milyon lira kredi desteği sağlandığını söyledi. Ayrıca, 2017 yılında başlatılan indirimli yatırım kredileri kapsamında 6 bin esnafa 3,6 milyar lira iş yeri edinme kredisi ve 7 bin 710 esnafa ise 4,8 milyar lira taşıt edinme kredisi verildi.
BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR
Yeni düzenlemeler kapsamında esnaf kredisine başvuracak kişilerin, esnaf odalarına kayıtlı olmaları ve borçlarının bulunmaması gerekiyor. Ayrıca, esnaf ve sanatkârların ticari faaliyetlerini sürdürüyor olmaları da başvuru için temel şartlar arasında yer alacak. Başvurular, Halkbank ve bağlı kredi kooperatifleri üzerinden yapılacak. Başvuru süreci ve detayları, bankanın resmi internet sitesi ve meslek odaları aracılığıyla duyurulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın ekonominin en önemli taşıyıcı kolonlarından biri olduğunu ve toplumsal birlikteliği sağlayan en temel unsurlardan biri olarak değerlendirildiğini ifade etti. Esnafın, geçmişte zor zamanlarda ülkeye destek sağladığını belirten Erdoğan, esnafın ekonomik ve sosyal dayanışma açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.
6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE ESNAFA SAĞLANAN DESTEKLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat'taki depremlerden sonra işleri ve iş yerleri zarar gören esnafa toplamda 6,7 milyar liranın üzerinde faiz indirimli kredi sağlandığını belirtti. Ayrıca kooperatifler aracılığıyla esnafa sağlanan desteklerin iş yerleri tamamlandıkça hak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını ifade etti.
Erdoğan, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın bu yıl içerisinde devreye alınacağını duyurdu. Özellikle kooperatifler aracılığıyla tedarik ve dağıtım sistemlerinin daha verimli hale getirileceği ve esnafın maliyetlerinin azaltılacağı belirtildi.