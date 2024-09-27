Ticaret Bakanlığını Harekete Geçiren 'Zam'... Fiyatı Bir Günde 700 Bin TL Arttı!

Konut kredisinde faizler düşmeye başlarken, konut fiyatlarında ise yalnızca bir ayda yüzde 15'e kadar artış yaşandı. Son olarak İstanbul'da bir dairenin fiyatının bir günde 700 bin TL artmasıyla Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ticaret Bakanlığını Harekete Geçiren 'Zam'... Fiyatı Bir Günde 700 Bin TL Arttı!

Bir süredir hareketliliği devam eden konut piyasasında yaz aylarıyla birlikte fiyat artışı yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ağustos endeksine göre, Türkiye’de ortalama konut fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 3.6 artış kaydetti. İstanbul’da ise fiyatlar ağustosta yüzde 5.5 yükseldi. Ancak henüz kredilerde yeterli faiz düşüşü olmadığı için konut satışlarında aynı artış görülmedi.

Uzmanlar, kur korumalı mevduattan alınan paranın bir kısmının konuta gitmesi ve kiralardaki yüzde 25 sınırının kalkması sonrası kiraya vermek amacıyla yapılan alımlar nedeniyle konut fiyatlarının arttığını söylüyor. Kredilerin düşmeye başlaması sonrası ise fiyatların daha da artacağı düşünülüyor. Halihazırda çok yüksek olan konut fiyatlarının daha da artması durumunda satışların düşeceğini ve bu kez de kiralık konut talebinin artacağını söyleyen uzmanlar; kiralık ev fiyatlarının korkunç seviyelere ulaşabileceğini belirtiyor.

BİR AYDA YÜZDE 15 ARTIŞ

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; imkanı olan, vatandaşlar fiyatlar yeniden tırmanışa geçmeden konut almak için harekete geçerken, bu durumdan fayda sağlamaya çalışanlar da oluyor. İlan sitelerindeki satılık konut fiyatlarında bir ay içinde yüzde 10-15 artış gözlendi. İstanbul’daki bir dairenin fiyatı bir günde 700 bin lira arttı.

Ticaret Bakanlığı ise şikayetlerin ardından yaptığı açıklamayla, "fırsatçılık yapana" büyük miktarda ceza yazacağını bildirdi.

Konut Kredisi Faizi İçin Bu Tarih İlk Kez Verildi: Ev Almak İsteyenlerin Beklediği An GeldiKonut Kredisi Faizi İçin Bu Tarih İlk Kez Verildi: Ev Almak İsteyenlerin Beklediği An GeldiEkonomi
İndirim Söylentisi Çıktı Ticaret Bakanlığı Harekete Geçtiİndirim Söylentisi Çıktı Ticaret Bakanlığı Harekete GeçtiEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Konut Fiyat
Motorine Zam Pompaya Yansıdı! Tabela Değişti Motorine Zam Pompaya Yansıdı! Tabela Değişti
Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama
İkinci El Otomobil Satışında Yeni Dönem! İşte 10 Soruda Tüm Detaylar... İkinci El Otomobil Satışında Yeni Dönem!
Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek