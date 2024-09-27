Ticaret Bakanlığını Harekete Geçiren 'Zam'... Fiyatı Bir Günde 700 Bin TL Arttı!

Bir süredir hareketliliği devam eden konut piyasasında yaz aylarıyla birlikte fiyat artışı yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ağustos endeksine göre, Türkiye’de ortalama konut fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 3.6 artış kaydetti. İstanbul’da ise fiyatlar ağustosta yüzde 5.5 yükseldi. Ancak henüz kredilerde yeterli faiz düşüşü olmadığı için konut satışlarında aynı artış görülmedi.

Uzmanlar, kur korumalı mevduattan alınan paranın bir kısmının konuta gitmesi ve kiralardaki yüzde 25 sınırının kalkması sonrası kiraya vermek amacıyla yapılan alımlar nedeniyle konut fiyatlarının arttığını söylüyor. Kredilerin düşmeye başlaması sonrası ise fiyatların daha da artacağı düşünülüyor. Halihazırda çok yüksek olan konut fiyatlarının daha da artması durumunda satışların düşeceğini ve bu kez de kiralık konut talebinin artacağını söyleyen uzmanlar; kiralık ev fiyatlarının korkunç seviyelere ulaşabileceğini belirtiyor.

BİR AYDA YÜZDE 15 ARTIŞ

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; imkanı olan, vatandaşlar fiyatlar yeniden tırmanışa geçmeden konut almak için harekete geçerken, bu durumdan fayda sağlamaya çalışanlar da oluyor. İlan sitelerindeki satılık konut fiyatlarında bir ay içinde yüzde 10-15 artış gözlendi. İstanbul’daki bir dairenin fiyatı bir günde 700 bin lira arttı.

Ticaret Bakanlığı ise şikayetlerin ardından yaptığı açıklamayla, "fırsatçılık yapana" büyük miktarda ceza yazacağını bildirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi