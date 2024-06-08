Ticaret Bakanlığı'ndan 'yetki belgesi' uyarısı! 100 bin TL cezası var

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren emlak alım satım platformlarını uyardı. İnternet üzerindeki emlak ilanlarındaki taşınmazların, ilan veren kişi veya yakınlarına ait olması gerektiği ve yetki belgesi zorunluluğuna dikkat çekildi. Aksi takdirde 100 bin liraya kadar ceza uygulanacağı bildirildi.

Bakanlık, geçen yıl yapılan düzenlemeyi hatırlatarak, emlak alım-satım platformlarında yer alan ilanlardaki taşınmazların ilan veren üyeye veya yakınlarına ait olması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, yetki belgesi alınması gerektiği vurgulandı.

2024 yılı sonuna kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartının aranmayacağını belirten bakanlık, şu an yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren emlak işletmelerinin, ilan verirken sorun yaşamamaları ve cezai yaptırımlara maruz kalmamaları için bu düzenlemeden faydalanarak acilen yetki belgesi almaları gerektiğini bildirdi.

SPEKÜLASYON ÖNLEMİ

Bakanlığın yönetmeliğine göre, internet üzerindeki emlak ilanlarında spekülasyon ve sahte ilanların önlenmesi amacıyla, ilana çıkan taşınmazların ilan veren kişiye, birinci ve ikinci derece akrabalarına veya eşine ait olduğunun doğrulanması gerekiyor. Ayrıca, taşınmazın sahibi tarafından yetkilendirildiği de ilan yayımlanmadan önce doğrulanmalı. Bu düzenlemeye uymayan ilan sitelerine, her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar idari para cezası verilebiliyor.

YETKİSİZ FAALİYET GÖSTERENLERE DÜZENLEME

Yetkisiz faaliyet gösteren emlakçılar ve internet sitelerinin kayıt altına alınması amacıyla yapılan düzenleme, konut ticareti yapan emlak işletmelerinin, diğer tüm şartları taşımaları halinde mesleki deneyim şartı olmadan da yetki belgesi almasına olanak tanıyor. Bu düzenlemeyle, kötü niyetli kişilerin organize bir şekilde fiyat şişirmeleri ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sonuç olarak, yetki belgesi zorunluluğuna uymayan emlak alım satım platformları ve işletmelerine yönelik cezai yaptırımların uygulanacağı ve sektördeki düzenin sağlanması için gerekli adımların atılacağı açıklandı.