Ticaret Bakanlığı'ndan Peş Peşe Kritik Kararlar: Gıda Fiyatlarına Neşter Vuruldu

Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçmek ve iç piyasada dengeyi sağlamak için Ticaret Bakanlığı yeni adımlar attı. Bakanlık, hem üretimi desteklemek hem de fiyat artışlarını kontrol altına almak amacıyla birçok düzenlemeyi eş zamanlı olarak yürürlüğe koydu.

İHRACATA SINIR, PİYASAYA KORUMA

Yapılan açıklamada, bazı tarım ürünlerinde ihracat kısıtlamasına gidildiği belirtildi. Beyaz et, yumurta, nohut ve kuru fasulyede ihracat sınırlandırılırken, elma ve limonun Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne dahil edildiği ifade edildi. Ayrıca kırmızı ve beyaz et, ayçiçeği yağı ve yağlı tohumlar ile mercimek ihracatına ise hâlihazırda izin verilmediği bildirildi.

İTHALATTA KOLAYLIK, VERGİDE İNDİRİM

İç piyasadaki arzı artırmak için ithalat tarafında da önemli düzenlemeler yapıldı. Buna göre, belirli dönemler için ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında düşük vergili tarife kontenjanı açıldı.

Yeşil mercimekte uygulanan gümrük vergisi geçici olarak düşürülürken, üretimde kullanılan yulaf için de yüksek vergi oranı ciddi ölçüde indirildi. Limon ithalatında ise vergi oranlarının kademeli olarak düşürüleceği açıklandı.

Kuraklık ve zirai donun etkilediği ürünler arasında yer alan Antep fıstığı için de ithalatın önü açıldı.

GÜBREDE VERGİ SIFIRLANDI

Tarım sektöründe maliyetleri düşürmeye yönelik adımlar da dikkat çekti. Gübre arzını güvence altına almak amacıyla üre gübresinde gümrük vergisinin sıfırlandığı hatırlatıldı.

EKMEK VE RESTORAN FİYATLARINA YAKIN TAKİP

Yurt içi piyasada tüketiciyi korumaya yönelik uygulamaların da sürdüğü belirtildi. Ekmekte gramaj standartlarının korunması ve fiyatların dengelenmesi için denetimlerin artırıldığı ifade edildi.

Ayrıca restoranlarda “servis” ve “kuver” adı altında alınan ek ücretlere yönelik sınırlama getirildi. Yeni düzenleme ile menülerde bu tür ek kalemlerle tüketiciden ilave ücret alınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

DENETİMLER ARTACAK

Bakanlık, üretimden tüketime kadar uzanan süreçte denetimlerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Spekülatif fiyat hareketleri ve stokçulukla mücadelede kararlılık mesajı verilirken, piyasa dengesini bozan uygulamalara karşı yaptırımların süreceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi