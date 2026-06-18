Ticaret Bakanlığı'ndan 'Duty Free' Adımı: Gümrüksüz Satış Mağazalarında Kurallar Değişti

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni gümrüksüz satış mağazaları düzenlemesiyle, 'Duty Free' mağazası ve deposu açma şartları ağırlaştırıldı. Yeni dönemde parfümün yanı sıra kozmetik numunelerinin de boş şişesini ibraz edemeyen gümrük vergisini ödeyecek.

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Ticaret Bakanlığı'ndan 'Duty Free' Adımı: Gümrüksüz Satış Mağazalarında Kurallar Değişti
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Ticaret Bakanlığı, gümrüksüz satış mağazaları (Duty Free) ile depolarının açılması, işleyişi ve buralarda yapılacak eşya satışlarına yönelik usul ve esaslarda köklü bir değişikliğe gitti. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SIKI DENETİM VE MALİ MÜŞAVİR ŞARTI

Buna göre ön izin başvurusu uygun bulunan ve mağaza/depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerin, ön izin başvurusu sırasında sundukları dışında vereceği belgelerde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, sermaye ve kurumlar vergisi şartının karşılandığını gösteren belgeler ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu talep edilecek.

BOŞ ŞİŞE İBRAZ EDİLECEK

Parfüm ve kozmetik numunelerinin, antrepo stok kayıtlarından ve antrepo beyannamelerinden düşümünün yapılabilmesi için söz konusu numunelerin boş şişelerinin birer aylık dönemler itibarıyla aylık satış listesi gereken süre içinde gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekecek.

Boş şişesi gümrük idaresine ibraz edilmeyen her parfüm numunesi ve kozmetik ürün için gümrük vergileri tahsil edilecek.

Kaynak: AA

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