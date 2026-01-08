Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti! Riskli Kimyasallar İçin İthalat Kapısı Kapandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, ithalatta ürün güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı düzenlemeleri yürürlüğe aldı. Oyuncaktan kırtasiye ürünlerine, ayakkabıdan tıbbi cihazlara kadar pek çok ürün grubunu kapsayan yeni düzenlemelerle, insan sağlığına ve çevreye risk oluşturan 9 kimyasal maddenin ithalatı yasaklandı. Bazı tarım ürünlerinde ise ithalat ve ihracatta uygulanan kalite standartları güncellendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerini düzenleyen tebliğlerin hazırlandığı ve yürürlüğe alındığı belirtildi. Düzenlemelerin, ürünlerin güvenli ve mevzuata uygun şekilde ülkeye girişini sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ GÜNCELLENDİ

Yeni tebliğlerin; oyuncak, makine, gıda, ilaç, atık, kimyasal, tekstil, kırtasiye, ayakkabı, tıbbi cihaz ve yapı malzemeleri gibi geniş bir ürün yelpazesini kapsadığı bildirildi. Açıklamada, düzenlemelerin insan sağlığı, çevre ve tüketici güvenliği esas alınarak hazırlandığı ve kamu kurumları ile özel sektörün görüşleri doğrultusunda her yıl güncellendiği hatırlatıldı.

MAKİNELER İÇİN AYRI TEBLİĞ HAZIRLANDI

Denetimlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla makine ürün grubuna özel bir tebliğin hazırlandığı bildirildi. Bu kapsamda bazı makine ürünleri için ön izin uygulaması getirildi. Ayrıca Makina Emniyeti Yönetmeliği’ne tabi ürünler de denetim kapsamına alındı.

TIBBİ CİHAZLAR VE TAREKS DÜZENLEMESİ

Tıbbi cihazlara yönelik denetimlerde de önemli değişiklikler yapıldı. Geçiş süreci muafiyetlerinin yalnızca 1 Ocak’tan önce sevk edilen ürünlerle sınırlandırıldığı belirtildi. Kapsam dışı beyanlarının artık gümrük idareleri yerine doğrudan TAREKS sistemi üzerinden yapılabileceği ifade edildi.

Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithal edilmek istenen tıbbi cihazların da denetim kapsamına alındığı, mevcut mevzuat gerekliliklerinin tebliğlerde netleştirildiği kaydedildi.

KULLANILMIŞ TEKSTİL VE YEŞİL MUTABAKAT ADIMI

Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda tekstil ve hazır giyim sektöründe döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla kullanılmış tekstil ürünlerinin ithalatına sınırlı izin verildi. Bu ürünlerin yalnızca üretimde ham madde olarak kullanılmak üzere, kontrol altında ve belirli sertifikasyon şartlarıyla ithal edilebileceği açıklandı.

RİSKLİ KİMYASALLARA YASAK

Açıklamada, çevre ve insan sağlığı açısından tehlike arz eden 9 yeni kimyasal maddenin ithalatının tamamen yasaklandığı belirtildi. Bu maddelere yönelik istisnai kullanımların ise sıkı denetim altına alındığı ifade edildi.

TARIM VE DİĞER ÜRÜNLERDE YENİ STANDARTLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kontrolüne tabi ürünlerde kontrol belgesi ve uygunluk yazısı aranan ürünlere ilişkin düzenlemeler güncellendi. Tütün, alkol ve alkollü içkilerin ithalat denetiminde uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlenirken, bazı tarım ürünlerinin ihracat ve ithalatında esas alınan ticari kalite standartları da revize edildi.

Ayrıca Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezalarının alt ve üst sınırlarında güncelleme yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA