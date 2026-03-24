Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Yabancı Plakalı Araçlarda Kritik Değişiklik

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, yabancı plakalı araçlara ilişkin işlemleri hızlandırmak ve yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni bir dijital uygulamayı hayata geçirdi. Özellikle yaz aylarında sınır kapılarında yaşanan yoğunluk ve araçların yurtta kalma sürelerinin bilinmemesi nedeniyle ortaya çıkan sorunlara çözüm sunmayı amaçlayan sistem, bugünden itibaren erişime açıldı.

SÜRE TAKİBİ ARTIK ONLINE YAPILACAK

23 Mart 2026 itibarıyla kullanıma giren “Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri” web servisi sayesinde araç sahipleri, taşıtlarının Türkiye’de kalış süresine dair tüm bilgilere kolayca ulaşabilecek. Böylece süre aşımından kaynaklanan cezaların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi planlanıyor.

İŞLEMLER DİJİTAL ORTAMA TAŞINDI

Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, taahhütname işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek, iletişim bilgilerini sisteme kaydederek e-posta doğrulaması yapabilecek ve süre dolumuna yakın hatırlatma bildirimleri alabilecek.

TEK PLATFORMDAN TÜM BİLGİLERE ERİŞİM

Uygulama üzerinden ayrıca güncel duyurulara, Taşıt Ön Beyan Uygulaması’na, sıkça sorulan sorular bölümüne ve taşıt rehberine erişim sağlanabilecek. Bunun yanı sıra trafik cezaları ile yol, köprü ve tünel geçiş ücretlerinin ödeme sayfalarına da hızlı bağlantı sunulacak.

YABANCI KULLANICILAR İÇİN DE ERİŞİM AÇIK

Hizmetin İngilizce dil desteğiyle sunulacağı belirtilirken, uygulamanın Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyruklu araç sahipleri tarafından da kolaylıkla kullanılabileceği ifade edildi. Bakanlık, dijitalleşme adımlarıyla hem işlem süreçlerini hızlandırmayı hem de sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmayı hedeflerken, süre aşımına bağlı yaşanan sorunların en aza indirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi