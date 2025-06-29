Ticaret Bakanlığı Ceza Yağdırdı! Tam 114 Milyon Lira...

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun son denetimler sonucunda 289 işletmeye 114,7 milyon TL ceza uyguladığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı Ceza Yağdırdı! Tam 114 Milyon Lira...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı ​​​​​​​Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 289 işletmeye 114,7 milyon lira ceza uyguladığını duyurdu.

Kurulun, 42. toplantısını 25 Haziran'da gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, "Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde, ülkemizde yaşanan zirai don felaketini fırsata çevirmek isteyen bazı işletmelerin haksız uygulamaları, Hal Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen resen incelemelerle mercek altına alınmıştır. Sebze ve meyve ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 206 işletmeye, toplam 79,5 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

MARKET VE PERAKENDECİLERE DENETİM

Türkiye genelinde devam eden denetimler kapsamında, özellikle ulusal zincir marketler başta olmak üzere, gıda perakende sektöründeki haksız fiyat artışlarına ilişkin olarak 23,8 milyon lira idari para cezası uygulanmasının kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde ise belirlenen tarifelere aykırı ekmek ve simit satışı yaptığı tespit edilen 71 işletmeye,10,6 milyon lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"42.⁠ ⁠toplantı sonucunda, fahiş fiyat artışları nedeniyle 289 işletmeye toplam 114,7 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlık olarak, vatandaşlarımızın haklarını korumak, piyasa dengesini ve tüketici refahını tehdit eden fırsatçılıkla mücadele etmek amacıyla, haksız fiyat artışlarına karşı denetim ve yaptırımlarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Alışverişte Yeni Dönem! İade Süresi Değişti: Artık Zorunlu OlduAlışverişte Yeni Dönem! İade Süresi Değişti: Artık Zorunlu OlduEkonomi
Bakanlık Duyurdu: Ev Sahipleri İyice Köşeye Sıkıştı! Bunu Yapan 200 Bin TL ÖdeyecekBakanlık Duyurdu: Ev Sahipleri İyice Köşeye Sıkıştı! Bunu Yapan 200 Bin TL ÖdeyecekEkonomi

Kaynak: DHA

Etiketler
Ticaret Bakanlığı
Son Güncelleme:
Gmail Kullanıcıları 'Oh Be!' Diyecek: Promosyon, Spam ve Reklam e-Postalarına Veda Edeceksiniz Gmail Kullanıcıları 'Oh Be!' Diyecek: Promosyon, Spam ve Reklam e-Postalarına Veda Edeceksiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çiftçinin Borcu Yok' Diyerek Açıkladı: Yeni Tarım Kredileri Belli Oldu Yeni Tarım Kredileri Belli Oldu
Tarihte Görülmemiş Tablo: Çiftçinin Borcu İlk Kez Trilyona Çıktı Tarihte Görülmemiş Tablo: Çiftçinin Borcu İlk Kez Trilyona Çıktı
28 Haziran 2025 Burç Yorumları: Duygularla Mantığın Savaşı Başlıyor 28 Haziran 2025 Burç Yorumları: Duygularla Mantığın Savaşı Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı! On Binlerce Aracını Geri Çağırıyor Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı!
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
Sahnede Aniden Fenalaşmıştı... İlk Açıklama Geldi! Sevcan Orhan'a Ne Oldu? Sahnede Aniden Fenalaşmıştı... İlk Açıklama Geldi! Sevcan Orhan'a Ne Oldu?
Hülya Avşar'dan Gündem Olan Tatil Pozu: İşte O Fotoğraf Hülya Avşar'dan Gündem Olan Tatil Pozu