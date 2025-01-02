THY'nin TGS Birimi, Çok Sayıda Personel Alacak: Şartlar Açıklandı
Türk Hava Yolları (THY) bünyesinde faaliyet gösteren TGS Yer Hizmetleri AŞ, çeşitli şehirlerdeki havalimanlarında istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar İstanbul, Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir havalimanlarında gerçekleştirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
TGS, ramp işçisi ve yolcu hizmetleri memuru pozisyonları için başvuruları kabul etmeye başladı. Başvurular, bugün itibarıyla alınmaya başlanmış olup, kısa süre içinde sona erecektir. Personel alımları, doğrudan ilgili havalimanları için yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU
Yayımlanan iş ilanında başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde sıralandı:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az ortaokul veya lise mezunu olmak
3 vardiyalı sistemde çalışabilme
Adli sicil kaydının temiz olması
İletişim becerileri güçlü, güler yüzlü ve prezantabl olmak
Yoğun iş temposuna ve ekip çalışmasına uyum sağlamak
Adaylar, başvuru formuna aday.tgs.aero adresinden ulaşabilir.
Türk Hava Yolları, 2025 yılı için kabin memuru alımı yapmayı planlıyor. Yaklaşık 800 kabin memuru alınması bekleniyor ve alımların en az lise mezunu adaylar arasından yapılacağı belirtiliyor. Başvuruların internet üzerinden alınacağı ifade ediliyor.