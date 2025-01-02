THY'nin TGS Birimi, Çok Sayıda Personel Alacak: Şartlar Açıklandı

TGS, ramp işçisi ve yolcu hizmetleri memuru pozisyonları için başvuruları kabul etmeye başladı. Başvurular, bugün itibarıyla alınmaya başlanmış olup, kısa süre içinde sona erecektir. Personel alımları, doğrudan ilgili havalimanları için yapılacak.