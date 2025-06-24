THY'den İndirimli Bilet Kampanyası: Erken Alan Uçacak

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda 949 TL’den başlayan fiyatlarla yeni bir kampanya başlattı. Sadece 24-25 Haziran tarihlerinde satın alınabilecek biletlerle, 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında birçok şehre avantajlı fiyatlarla uçma fırsatı sunuluyor. Kampanya, 100 bin koltukla sınırlı.

Son Güncelleme:
THY'den İndirimli Bilet Kampanyası: Erken Alan Uçacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk Hava Yolları, yurt içi seyahatleri teşvik etmek amacıyla sınırlı süreli yeni bir bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum, Dalaman, Kayseri ve Nevşehir gibi birçok noktaya yapılacak iç hat uçuşları, 949 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

BİLETLER 2 GÜNLÜĞÜNE SATIŞTA

Ekonomi sınıfı, tek yön ve direkt uçuşlar için geçerli olan kampanya biletleri yalnızca 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde satın alınabilecek. Seyahat tarihleri ise 1 Ekim-30 Kasım 2025 dönemiyle sınırlı olacak. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası kampanyaya dahil edilmeyecek.

FİYATLAR UÇUŞ SINIFINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Kampanya kapsamında uygulanan fiyatlar, tercih edilen ücret sınıfına göre farklılık gösteriyor.
ExtraFly kategorisinde İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir uçuşları 1.599 TL’den başlıyor.

THY'den İndirimli Bilet Kampanyası: Erken Alan Uçacak - Resim : 1

Aynı bölgelerde PrimeFly sınıfı için bilet fiyatı 1.799 TL olarak belirlendi.

Diğer iç hat şehirlerine olan uçuşlarda ise ExtraFly fiyatları 1.499 TL, PrimeFly biletleri 1.699 TL’den satılacak.

100 BİN KOLTUKLA SINIRLI

Kampanyaya yalnızca Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen uçuşlar dahil edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan Ercan Havalimanı seferleri ve AJet uçuşları kampanya kapsamında yer almıyor. THY, kampanya dahilinde toplam 100 bin koltuğun satışa sunulduğunu duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Türk Hava Yolları (THY) Bilet
Son Güncelleme:
Trump'tan Fed Başkanı'na Çok Ağır Sözler: 'İnatçı, Yetersiz' Trump'tan Fed Başkanı'na Yine Çok Ağır Sözler
Rahmi Koç Daha Fazla Dayanamadı Rahmi Koç Daha Fazla Dayanamadı
Dünyanın En Güvenli Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Dikkat Çekti Dünyanın En Güvenli Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Dikkat Çekti
Konkordato Sürecinde Olan Atasoy Kitchenware Hakkında Yeni Gelişme! 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı Verildi Konkordato Sürecinde Olan Atasoy Kitchenware Hakkında Yeni Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı! Şikayet Yağmuruna Tutuldu Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı
Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme
Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı! İşte Güncel Kira Fiyatları Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı
Mehmet Şimşek Duyurdu: Kripto Paralarda Resmen Zorunlu Oldu Bakan Şimşek Duyurdu, Kripto Paralarda Yeni Dönem