THY'den İndirimli Bilet Kampanyası: Erken Alan Uçacak

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Türk Hava Yolları, yurt içi seyahatleri teşvik etmek amacıyla sınırlı süreli yeni bir bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum, Dalaman, Kayseri ve Nevşehir gibi birçok noktaya yapılacak iç hat uçuşları, 949 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

BİLETLER 2 GÜNLÜĞÜNE SATIŞTA

Ekonomi sınıfı, tek yön ve direkt uçuşlar için geçerli olan kampanya biletleri yalnızca 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde satın alınabilecek. Seyahat tarihleri ise 1 Ekim-30 Kasım 2025 dönemiyle sınırlı olacak. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası kampanyaya dahil edilmeyecek.

FİYATLAR UÇUŞ SINIFINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Kampanya kapsamında uygulanan fiyatlar, tercih edilen ücret sınıfına göre farklılık gösteriyor.

ExtraFly kategorisinde İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir uçuşları 1.599 TL’den başlıyor.

Aynı bölgelerde PrimeFly sınıfı için bilet fiyatı 1.799 TL olarak belirlendi.

Diğer iç hat şehirlerine olan uçuşlarda ise ExtraFly fiyatları 1.499 TL, PrimeFly biletleri 1.699 TL’den satılacak.

100 BİN KOLTUKLA SINIRLI

Kampanyaya yalnızca Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen uçuşlar dahil edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan Ercan Havalimanı seferleri ve AJet uçuşları kampanya kapsamında yer almıyor. THY, kampanya dahilinde toplam 100 bin koltuğun satışa sunulduğunu duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi