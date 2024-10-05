THY'den Görülmedik İş İlanı: Tecrübesiz Personel Alımı İçin Şartlar Belli Oldu
Türkiye'nin en büyük hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), milyonlarca kişi için beklenmedik iş ilanını duyurdu. THY, bünyesinde istihdam üzere tecrübesiz eleman alınacağı duyurusunu yaptı.
Kaynak: Hürriyet
Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları (THY) tarafından duyurulan tecrübesiz eleman ilanı büyük ilgi gördü. Bu kapsamda, THY'nin iş ilanı için detaylar da araştırılmaya başlandı. THY'nin iş ilanına ilişkin detaylar belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...
SON TARİH 14 EKİM
Türk Hava Yolları'nın resmi sitesinde tecrübesiz iş ilanı paylaşıldı. THY, tecrübeli ve tecrübesiz dispeçer alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Son tarihin 14 Ekim olarak duyurulduğu ilanın ayrıntıları da ortaya çıktı. İşte detaylar...
THY'NİN ŞARTLARI BELLİ OLDU
Türk Hava Yolları'nın tecrübeli ve tecrübesiz dispeçer iş ilanının başvuru şartları şöyle:
• T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,
• 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olan,
• En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,
*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.
• Geçerli bir SHY-UHU Dispeçer lisansına sahip olan,
• İyi derecede İngilizce bilen,
*İngilizce sınavları Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacaktır.
• Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmaya uygun olan,
• Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,
• Türk Hava Yolları A.O.’nun iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmayan,
• Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,
• Türk Hava Yolları A.O. veya Türk Hava Yolları A.O.’nun iştirak şirketlerinden daha önce fesih yoluyla ayrılmamış olan çalışma arkadaşları arıyoruz.
DİSPEÇER NE İŞ YAPAR?
Dispeçer, özellikle lojistik ve havacılık sektörlerinde operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayan kilit personel olarak tanımlanır. Görevleri arasında uçuş planlarının hazırlanması, operasyonel aksaklıkların önceden tespiti ve gerekli birimlerle koordinasyon kurarak çözüm üretilmesi yer alır. Dispeçer, operasyonların etkin ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için sefer kaptanlarına ve ilgili istasyonlara brifing paketlerini iletir, güncellenen bilgilerin personel arasında doğru şekilde dağıtılmasını sağlar. Böylece, operasyon sürecinde meydana gelebilecek sorunları öngörüp önlemler alarak operasyonel verimliliği artırır.
SON BAŞVURU TARİHİ VE DETAYLAR
İlanımıza 14 Ekim 2024 Pazartesi günü, saat 23:55’e kadar başvuru yapabilirsiniz.
• Değerlendirme süreçleri; ilan kriterlerine uyum kontrolü, online genel yetenek ve İngilizce sınavı, video mülakat, online İngilizce Mülakatı, kişilik envanteri, yüz yüze İK ve iş birimi teknik mülakatlarından oluşmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde ek değerlendirme araçları uygulanabilir.