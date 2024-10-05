THY'den Görülmedik İş İlanı: Tecrübesiz Personel Alımı İçin Şartlar Belli Oldu

Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları (THY) tarafından duyurulan tecrübesiz eleman ilanı büyük ilgi gördü. Bu kapsamda, THY'nin iş ilanı için detaylar da araştırılmaya başlandı. THY'nin iş ilanına ilişkin detaylar belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

SON TARİH 14 EKİM

Türk Hava Yolları'nın resmi sitesinde tecrübesiz iş ilanı paylaşıldı. THY, tecrübeli ve tecrübesiz dispeçer alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Son tarihin 14 Ekim olarak duyurulduğu ilanın ayrıntıları da ortaya çıktı. İşte detaylar...