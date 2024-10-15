Tezgahlarda Bolluk! Tanesi 70 TL'den Satılıyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşanan palamut bolluğu hem balıkçıları hem de vatandaşların yüzünü güldürürken tanesi 70 TL'den satılıyor.

Son Güncelleme:
Tezgahlarda Bolluk! Tanesi 70 TL'den Satılıyor

Kastamonu'da balık tutmak için denize açılan balıkçılar kasa kasa palamut ile dönüyor. Ağırlıkları 1 kilograma yaklaşan palamutların tanesi ise ilçede 70 TL'den satışa sunuldu. Vatandaşlar beyaz ve kırmızı ete göre daha ucuz olan balığa yoğun ilgi gösteriyor. İlçede bulunan balıkçılar, vatandaşlardan gelen yoğun talebin kendilerini de memnun ettiğini söyledi. Vatandaşlar ise ucuz olduğu palamudu tercih ettiklerini ifade etti.

İlçedeki balıkçı tezgahlarında çinekobun kilosu 250 TL, istavridin kilosu ise 60 TL'ye satılıyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Dikkat Çeken Yeni Trafik Levhaları: Gören Tekrar Tekrar Bakıyor Dikkat Çeken Yeni Trafik Levhaları: Gören Tekrar Tekrar Bakıyor
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Netleşti Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Netleşti
İnsan Ayağı Değmemişti: Antartika'nın O Bölgesinde Gizemli Kapı Ortaya Çıktı! Google Haritalar'da Görüldü İnsan Ayağı Değmemişti: Antartika'nın O Bölgesinde Gizemli Kapı Ortaya Çıktı! Sırrı Çözülemedi
Bugünün Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Açıklandı Bugünün Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Açıklandı