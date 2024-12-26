Tezgahlarda 50 TL’den Yerini Aldı: Faydasıyla Hepsini Solladı! Duyan Kapış Kapış Alıyor

Trabzon Balık Hali’nde mezgitin kilosu, yoğun taleple birlikte 50 TL’ye kadar geriledi. Uygun fiyatları duyan vatandaşlar ise balıkçı tezgahları önünde yoğunluk oluşturdu.

PALAMUT VE HAMSİDEN SONRA MEZGİT BOLLUĞU

Sezonun başında palamutla başlayan balık bolluğu, hamsi ve istavritle devam etmişti. Şimdi ise mezgit, hem uygun fiyatı hem de faydalarıyla sofralarda kendine geniş yer buluyor. İstavrit ve hamsi de uygun fiyatlı seçenekler arasında yer almaya devam ediyor.