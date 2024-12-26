Tezgahlarda 50 TL’den Yerini Aldı: Faydasıyla Hepsini Solladı! Duyan Kapış Kapış Alıyor
Karadeniz’de bu yıl balıkçılar bereketli bir sezon geçiriyor. Palamut ve hamsinin ardından, mezgitte yaşanan bolluk fiyatıyla bayrağı eline aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon Balık Hali’nde mezgitin kilosu, yoğun taleple birlikte 50 TL’ye kadar geriledi. Uygun fiyatları duyan vatandaşlar ise balıkçı tezgahları önünde yoğunluk oluşturdu.
PALAMUT VE HAMSİDEN SONRA MEZGİT BOLLUĞU
Sezonun başında palamutla başlayan balık bolluğu, hamsi ve istavritle devam etmişti. Şimdi ise mezgit, hem uygun fiyatı hem de faydalarıyla sofralarda kendine geniş yer buluyor. İstavrit ve hamsi de uygun fiyatlı seçenekler arasında yer almaya devam ediyor.
MEZGİTİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELER?
Mezgit sadece ekonomik fiyatıyla değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da öne çıkıyor. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan mezgit, kalp sağlığını desteklerken bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Ayrıca yüksek protein içeriği sayesinde kas yapısını güçlendiren bu balık, sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkiler sağlıyor. Düzenli tüketildiğinde cilt sağlığını iyileştirdiği ve yaşlanma belirtilerini geciktirdiği biliniyor.