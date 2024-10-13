Tesla'yı Sollamıştı: Ünlü Elektrikli Otomobil Devi İflas Etti!

SON DAKİKA SORUNLA KARŞILAŞTI

Son olarak Fisker, faaliyetlerini iflas yoluyla sonlandırma kararı aldı. Kalan araç filosunu American Lease şirketine satmayı ve fikri mülkiyetini alacaklılara devretmeyi tercih etti. Ancak satış süreci, American Lease'in Fisker'in yeni sunucularına temel verileri aktaramayacağını fark etmesiyle son dakikada bir sorunla karşılaştı. Bu veri aktarımı olmazsa, araçlar yazılım güncellemeleri, teşhis verileri ve sürücüler için uzaktan erişim hizmetlerinden yararlanamayacaktı.

American Lease, bu sorunu çözmek için beş yıl boyunca teknik destek için ek 2,5 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. Bu anlaşma, Fisker araç sahiplerinin de gelecekte yaşayabileceği benzer sorunların çözümüne yönelik bir güvence sağladı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SEKTÖRÜNDE İFLAS DALGASI

Fisker, son iki yılda iflas başvurusunda bulunan elektrikli araç üreticilerinden sadece biri. Proterra, Lordstown ve Electric Last Mile Solutions gibi firmalar da azalan talep, sermaye bulma zorlukları ve küresel tedarik zinciri sorunları nedeniyle iflas başvurusu yapmak zorunda kaldı.