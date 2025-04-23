Tesla’dan Türkiye’de BYD’nin Ayağını Kaydıracak Hamle! Piyasalar Zangır Zangır Titreyecek

EN DÜŞÜK MODELİ 1.9 MİLYON TL

Tesla'nın en düşük modelinin fiyatı şu an yaklaşık olarak 1.9 milyon TL civarlarında seyrediyor. Ancak bu durum yakında değişebilir, çünkü Tesla, BYD ile olan rekabetini güçlendirecek adımlar atmaya hazırlanıyor. Elektrikli otomobil pazarının lideri konumunda bulunan Tesla, özellikle Model Y’nin eski kasaları için büyük bir kampanya başlatmış durumda.

UYGUN FİYATLA ELDEN ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

Model Y, Tesla'nın en popüler modellerinden biri ve yakın zamanda yenilendi. Şirket, geriye kalan eski kasa Model Y'leri hızlı bir şekilde satmak istiyor. Bu nedenle, Avrupa'da büyük bir kampanya başlatılmış durumda. Eski ve yeni kasa Model Y’ler arasındaki fiyat farkı, bazı Avrupa ülkelerinde neredeyse yüzde 100'e kadar çıkmış durumda. Şimdi, bu kampanyanın Türkiye’de de uygulanması bekleniyor.



