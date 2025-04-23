Tesla’dan Türkiye’de BYD’nin Ayağını Kaydıracak Hamle! Piyasalar Zangır Zangır Titreyecek
Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, Avrupa pazarında zorlu günler geçirse de Türkiye'de BYD ile rekabeti artıracak yeni stratejiler geliştirmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tesla, Türkiye'de uzun süredir kurumsal olarak faaliyet gösteriyor ve artık eskisi gibi yurt dışından araç getirme zorunluluğu bulunmuyor. Söz konusu durum, BYD modelleri için de geçerliliğini koruyor.
EN DÜŞÜK MODELİ 1.9 MİLYON TL
Tesla'nın en düşük modelinin fiyatı şu an yaklaşık olarak 1.9 milyon TL civarlarında seyrediyor. Ancak bu durum yakında değişebilir, çünkü Tesla, BYD ile olan rekabetini güçlendirecek adımlar atmaya hazırlanıyor. Elektrikli otomobil pazarının lideri konumunda bulunan Tesla, özellikle Model Y’nin eski kasaları için büyük bir kampanya başlatmış durumda.
UYGUN FİYATLA ELDEN ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR
Model Y, Tesla'nın en popüler modellerinden biri ve yakın zamanda yenilendi. Şirket, geriye kalan eski kasa Model Y'leri hızlı bir şekilde satmak istiyor. Bu nedenle, Avrupa'da büyük bir kampanya başlatılmış durumda. Eski ve yeni kasa Model Y’ler arasındaki fiyat farkı, bazı Avrupa ülkelerinde neredeyse yüzde 100'e kadar çıkmış durumda. Şimdi, bu kampanyanın Türkiye’de de uygulanması bekleniyor.
TÜRKİYE’DE FİYATI NE KADAR OLACAK?
Yeni kasa Model Y'nin fiyatları, Türkiye’de genellikle yüksek seviyelere hitap ediyor. Ancak eski kasa Model Y'lerde, kampanyanın etkisiyle fiyatların 1.5 milyon TL seviyelerine kadar inmesi mümkün görünüyor.