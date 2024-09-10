Tesla ve Mercedes'i Solladı: İşte En Uzun Menzile Sahip Olan Araçlar
Elektrikli otomobil pazarında her geçen gün daha fazla gelişme yaşanırken, uzun menzil kapasitesine sahip araçlar ön plana çıkıyor. Otomotiv devleri, içten yanmalı motorlardan vazgeçerek elektrikli modellere yöneliyor. ABD ve Avrupa'da hızla yaygınlaşan bu araçlar, yenilikçi teknolojilerle donatılarak kullanıcılarına daha fazla menzil sunmayı hedefliyor. Peki, hangi elektrikli otomobiller en uzun menzile sahip? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Gerçek Gündem
Günümüzde Tesla ve Mercedes gibi markalar, uzun menzilli elektrikli araçların liderleri olarak biliniyor. Ancak shiftdelete.net tarafından yayımlanan liste, zirvede sürpriz bir markanın olduğunu gösteriyor.
İşte, en uzun menzile sahip 20 elektrikli otomobil:
1.Lucid Air – 830 KM
2.Mercedes EQE – 660 KM
3.Tesla Model S – 651 KM
4.Mercedes EQS Heritage Edition 580 4MATIC – 649 KM
5.Ssangyong Torres EVX Standart – 635 KM
6.BMW iX xDrive 50 – 630 KM
7.Ford Mustang Mach-E RWD Extended Range – 610 KM
8.Ford Mustang Mach-E – 600 KM
9.BMW i7 Pure Excellence xDrive60 – 590 KM
10.BMW i4 eDrive 40 – 590 KM
11.BMW i5 M Sport eDrive40 – 582 KM
12.Hyundai Ioniq 6 – 580 KM
13.Tesla Model 3 – 576 KM
14.Rivian R1S – 566 KM
15.Mercedes EQS – 563 KM
16.Tesla Model X Long Range – 560 KM
17.GMC Hummer EV Edition 1 – 560 KM
18.Rimac Nevera – 550 KM
19.Cupra Born 77 – 548 KM
20.Audi Q8 e-tron Advanced 55 Quattro – 542 KM
LUCİD AİR ZİRVEDE
Listede en dikkat çeken model, 830 kilometrelik menzil kapasitesiyle Lucid Air oldu. Tesla Model S ve Mercedes EQE gibi güçlü rakipleri geride bırakan Lucid Air, uzun menzil performansıyla öne çıkıyor. Elektrikli otomobil piyasasında yaşanan bu rekabet, kullanıcılar için daha uzun menzil, daha hızlı şarj ve daha çevreci araçlar anlamına geliyor.