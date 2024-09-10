Tesla ve Mercedes'i Solladı: İşte En Uzun Menzile Sahip Olan Araçlar

LUCİD AİR ZİRVEDE

Listede en dikkat çeken model, 830 kilometrelik menzil kapasitesiyle Lucid Air oldu. Tesla Model S ve Mercedes EQE gibi güçlü rakipleri geride bırakan Lucid Air, uzun menzil performansıyla öne çıkıyor. Elektrikli otomobil piyasasında yaşanan bu rekabet, kullanıcılar için daha uzun menzil, daha hızlı şarj ve daha çevreci araçlar anlamına geliyor.