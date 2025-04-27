Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de Olacak: Yüzde 10 ÖTV Detayı...
Tesla, Model Y'nin en uygun fiyatlı versiyonunu sınırlı sayıda satışa sunduğunu duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan yeni Model Y, 25 Nisan saat 17:00'den itibaren Tesla Türkiye'nin envanter listesinde yer aldı. İlk teslimatların mayıs ayında yapılması bekleniyor.
'EN UCUZU TÜRKİYE'DE OLACAK'
Dün envanter sayfasında test amaçlı kısa süreliğine listelenen Model Y SR, yüzde 60'lık ÖTV dilimi ibaresiyle kısa bir kafa karışıklığı yaratsa da vergisiz fiyatın 1.408.790 TL olması, aracın yüzde 10 dilime dahil olacağını gösterdi. Böylece yeni Model Y SR, 1,9 milyon TL'den başlayan fiyatla satışa sunulmuş oldu. Tesla, "En uygun yeni Model Y artık Türkiye'de" açıklamasıyla bu bilgileri doğruladı.
2025 TESLA MODEL Y'NİN ÖZELLİKLERİ
Makyajlanan 2025 Tesla Model Y, hem tasarım hem de teknik özelliklerde önemli yeniliklerle geldi. Aracın ön ve arka bölümlerinde yapılan güncellemelerle birlikte, boydan boya uzanan LED ışık imzası ve bölünmüş far tasarımı dikkat çekiyor. Bu tasarım değişiklikleri, otomobilin aerodinamik verimliliğini artırarak hava sürtünme katsayısını 0.23 Cd'den 0.22 Cd'ye düşürdü.
İç mekanda ise malzeme kalitesinin artırıldığı ve ambiyans aydınlatma, ön koltuk havalandırması, elektrikli katlanabilen arka koltuklar ile 8 inçlik arka ekran gibi yeni donanımların eklendiği belirtildi. Ayrıca bagaj kapağı artık eller serbest bir şekilde otomatik olarak açılabiliyor. Bağlanabilirlik sistemi de geliştirildi; mobil veri ve Wi-Fi bağlantılarında hız artışı sağlanırken, akıllı telefonla anahtar kullanımının menzili de genişletildi.
Ses sistemi tarafında da iyileştirmeler yapıldı. Yeni hoparlör tasarımı daha estetik bir görünüm sunarken, tek motorlu versiyonlarda hoparlör sayısı 9'a indirildi. Çift motorlu Uzun Menzil (Long Range) versiyonunda ise 15 hoparlör ve 1 subwoofer yer alıyor.
İKİNCİ NESİL TEKNOLOJİYE GEÇİŞ YAPILDI
Aracın süspansiyon sisteminde ikinci nesil teknolojiye geçildi. Bu sayede daha konforlu sürüş, daha iyi direksiyon tepkisi ve daha sessiz bir kabin deneyimi sağlandığı aktarıldı. Ayrıca, yeni eklenen ön kamera ile birlikte Model Y'nin dış kamera sayısı da 8'e çıkarıldı.
Yeni LFP batarya teknolojisi ve aerodinamik geliştirmeler sayesinde Standart Range versiyonunun menzili 455 kilometreden 500 kilometreye yükseltildi. 220 kW'lık motor gücüyle (Türkiye'de 159 kW olarak sınırlı) Model Y, 0'dan 100 km/s hıza 5,9 saniyede ulaşırken, maksimum hızı ise 201 km/s olarak açıklandı.