Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de Olacak: Yüzde 10 ÖTV Detayı...

2025 TESLA MODEL Y'NİN ÖZELLİKLERİ

Makyajlanan 2025 Tesla Model Y, hem tasarım hem de teknik özelliklerde önemli yeniliklerle geldi. Aracın ön ve arka bölümlerinde yapılan güncellemelerle birlikte, boydan boya uzanan LED ışık imzası ve bölünmüş far tasarımı dikkat çekiyor. Bu tasarım değişiklikleri, otomobilin aerodinamik verimliliğini artırarak hava sürtünme katsayısını 0.23 Cd'den 0.22 Cd'ye düşürdü.

İç mekanda ise malzeme kalitesinin artırıldığı ve ambiyans aydınlatma, ön koltuk havalandırması, elektrikli katlanabilen arka koltuklar ile 8 inçlik arka ekran gibi yeni donanımların eklendiği belirtildi. Ayrıca bagaj kapağı artık eller serbest bir şekilde otomatik olarak açılabiliyor. Bağlanabilirlik sistemi de geliştirildi; mobil veri ve Wi-Fi bağlantılarında hız artışı sağlanırken, akıllı telefonla anahtar kullanımının menzili de genişletildi.

Ses sistemi tarafında da iyileştirmeler yapıldı. Yeni hoparlör tasarımı daha estetik bir görünüm sunarken, tek motorlu versiyonlarda hoparlör sayısı 9'a indirildi. Çift motorlu Uzun Menzil (Long Range) versiyonunda ise 15 hoparlör ve 1 subwoofer yer alıyor.