Tesla Düğmeye Bastı, Türkiye’ye Yeni Sistem Geliyor! Piyasaları Altüst Edecek Gelişme

ÜRETİMDE YENİ REKOR

Tesla, Almanya'daki Berlin fabrikasında da genişleme çalışmalarını sürdürüyor. Almanya'daki fabrikası, son olarak 400 bininci Model Y'yi üreterek büyük bir başarıya imza atmıştı. Türkiye'de satılan Model Y'ler de bu fabrikadan tedarik ediliyor. Berlin fabrikasında yapılacak genişleme çalışmaları, fabrikanın yıllık 1 milyon araç üretme kapasitesine ulaşmasını sağlayacak. Bu gelişme, Tesla'nın Avrupa'daki satışlarını daha da artırmasına olanak tanıyacak.