Tesla Düğmeye Bastı, Türkiye’ye Yeni Sistem Geliyor! Piyasaları Altüst Edecek Gelişme
Elektrikli otomobil pazarının lider isimlerinden Tesla, Türkiye'de araç takas sistemi üzerinde çalıştığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tesla Türkiye yetkililerinden Emir Tunçyürek, sosyal medya platformu X'te kendisine sorulan “Tesla Türkiye takas desteği sunuyor mu?” sorusuna, “Henüz olmasa da çalışmalarımız arasında” yanıtını verdi.
Tunçyürek’in bu açıklaması, Tesla kullanıcıları ve potansiyel alıcılar için önemli bir gelişme olarak dikkat çekti. Ancak konu hakkında şu an için daha fazla bilgi paylaşılmadı.
60 BİN ŞARJ İSTASYONUNU GEÇTİ
Tesla'nın Türkiye'deki faaliyetleri hızla devam ediyor. Son olarak, Tesla Türkiye'nin Genel Müdürü Berk Tezveren, İstanbul'daki yeni mağazanın 27 Aralık Cuma günü Meydan AVM’de açılacağını duyurmuştu. Tezveren, ayrıca Tesla'nın Supercharger ağıyla ilgili önemli güncellemeler de yapmıştı. Zorlu Center’da açılan yeni Supercharger, 12 soket kapasitesine sahip. Öte yandan, Gemlik’teki Supercharger ise İstanbul-İzmir otoyolunda elektrikli araçlar için hizmet vermeye başladı. Tesla'nın Supercharger ağı, kısa süre önce dünya genelinde 60.000 şarj istasyonunu geride bıraktı.
ŞARJ SÜRESİ DÜŞTÜKÇE DÜŞÜYOR
Tesla'nın Supercharger ağındaki son gelişme ise V4 üniteleriyle gelen 500 kW şarj gücü oldu. Yeni kontrol kabinleriyle 250 kW’tan 500 kW’a ulaşabilen Tesla, elektrikli kamyonu Tesla Semi'ye 1,2 MW'a kadar güç aktarabiliyor. Bu yenilik, elektrikli araçların şarj sürelerini kısaltıyor.
ÜRETİMDE YENİ REKOR
Tesla, Almanya'daki Berlin fabrikasında da genişleme çalışmalarını sürdürüyor. Almanya'daki fabrikası, son olarak 400 bininci Model Y'yi üreterek büyük bir başarıya imza atmıştı. Türkiye'de satılan Model Y'ler de bu fabrikadan tedarik ediliyor. Berlin fabrikasında yapılacak genişleme çalışmaları, fabrikanın yıllık 1 milyon araç üretme kapasitesine ulaşmasını sağlayacak. Bu gelişme, Tesla'nın Avrupa'daki satışlarını daha da artırmasına olanak tanıyacak.