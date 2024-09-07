Tesla Düğmeye Bastı, Geri Sayım Başladı: Otonom Taksi Piyasaya Çıkıyor

TAMAMEN BİR OTONOM GELİYOR



Tesla'nın bu yeni robotaksisi, direksiyon simidi ve pedallardan tamamen yoksun olacak ve tam otonom sürüş teknolojileriyle donatılacak. Aracın, Tesla’nın geliştirdiği otonom yazılımlarla çalışacağı ve “Cybercab” adı verilen özel bir araç çağırma platformu üzerinden kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca, bu aracın tasarımının Tesla’nın Cybertruck modelinden ilham almış olabileceği konuşuluyor.

Başlangıçta 8 Ağustos 2024’te duyurulması planlanan etkinlik, Elon Musk’ın tasarım üzerinde daha fazla değişiklik talep etmesi ve ek prototiplerin üretilmesi gerekçesiyle ertelenmişti. Tesla’nın bu büyük etkinliği ile ilgili detaylar ve robotaksinin gelecekte ulaşımda yaratacağı devrim niteliğindeki yenilikler, 10 Ekim’de gerçekleşecek lansmanda açıklanacak.