Tesla Düğmeye Bastı, Geri Sayım Başladı: Otonom Taksi Piyasaya Çıkıyor
Tesla'nın uzun süredir merakla beklenen otonom robotaksisi, 10 Ekim 2024'te Kaliforniya'da düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak.
Yıllardır çeşitli spekülasyonlarla gündeme gelen ve CEO Elon Musk'ın ilk olarak 2020'de piyasaya sürülmesini öngördüğü bu yenilikçi araç, Burbank'taki Warner Bros. Discovery film stüdyosunda görücüye çıkacak.
TAMAMEN BİR OTONOM GELİYOR
Tesla'nın bu yeni robotaksisi, direksiyon simidi ve pedallardan tamamen yoksun olacak ve tam otonom sürüş teknolojileriyle donatılacak. Aracın, Tesla’nın geliştirdiği otonom yazılımlarla çalışacağı ve “Cybercab” adı verilen özel bir araç çağırma platformu üzerinden kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca, bu aracın tasarımının Tesla’nın Cybertruck modelinden ilham almış olabileceği konuşuluyor.
Başlangıçta 8 Ağustos 2024’te duyurulması planlanan etkinlik, Elon Musk’ın tasarım üzerinde daha fazla değişiklik talep etmesi ve ek prototiplerin üretilmesi gerekçesiyle ertelenmişti. Tesla’nın bu büyük etkinliği ile ilgili detaylar ve robotaksinin gelecekte ulaşımda yaratacağı devrim niteliğindeki yenilikler, 10 Ekim’de gerçekleşecek lansmanda açıklanacak.