Tesisatçılar Bile Yüksek Faturalara Dayanamayıp Sırrı Açıkladı: Kış Gelmeden Peteklere Mutlaka Yapın

RADYATÖRLERE YALITIM YÖNTEMİ

Peteklerin arkasına yerleştirilen ısı yalıtım levhaları, petekten yayılan ısının duvar yerine odaya yönlendirilmesine yardımcı olur. Bu levhalar sayesinde ısı kaybı azalır ve odalar daha hızlı ısınır. Yapı marketlerden kolayca temin edilebilen bu yalıtım levhaları, evde kolayca monte edilebilir ve peteklerin daha verimli çalışmasını sağlar.

PETEKLERİN HAVASINI ALMALISINIZ

Peteklerin içinde biriken hava, ısınmayı engelleyebilir. Uzun süre kullanılmayan peteklerde hava birikmesi sıkça karşılaşılan bir sorundur ve bu durum suyun dolaşımını zorlaştırarak peteklerin ısınma performansını düşürür. Peteklerin havasını almak için özel bir anahtarla vanayı hafifçe açarak havanın çıkışını sağlayabilirsiniz. Bu basit işlem, peteklerin daha iyi ısınmasını sağlarken, doğal gaz tüketiminizi de azaltır.