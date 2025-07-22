Tescilli Meşhur Lezzet Tezgahta Yerini Aldı: 1 Ay Boyunca Toplanıyor, Kilosu 150 TL'ye Satılıyor
Alanya’nın coğrafi işaretli meyvesi muşmula, zorlu hasat sürecinin ardından tezgahlarda yerini aldı. Kilosu 150 TL’ye kadar çıkan bu özel lezzet, hem iç piyasada hem ihracatta yoğun talep görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya’nın Alanya ilçesinde coğrafi işaretli yerel lezzetlerden biri olan muşmula meyvesinde hasat dönemi başladı. Türkiye’nin pek çok bölgesinde “malta eriği” ya da “yenidünya” olarak bilinen bu meyve, Alanya’da kendine özgü tadı ve aromasıyla “muşmula” adıyla öne çıkıyor.
Alanya’nın sıcak ve nemli ikliminde yetişen meyveler, sabahın erken saatlerinde dallarından özenle toplanıyor. Üreticiler, meyvenin tazeliğini koruyabilmek için hasadı büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.
Üreticiler tarafından toplanan muşmulalar önce paketleniyor, ardından hale ulaştırılarak hem yurt içi pazarda hem de ihracatta değerlendiriliyor. Alanya’da 5 dönümlük arazide üretim yapan Muzaffer Yıldız, “Yaklaşık bir ay önce hasada başladık. Şu an ürünlerimizi hale kilosu 100 ila 150 TL arasında gönderiyoruz” dedi.
AİLELER ÜRETİME DESTEK OLUYOR
Hasat sürecine ailesine yardımcı olmak için katılan Mehmet Yıldız ise çocukluğundan beri bu işi yaptığını belirterek, “Bu bölgede ‘muşmula’ olarak bilinir. Hasat bir ay sürecek. Kaliteyi düşüren bazı hatalı ürünler piyasaya sürülse de biz emeğimizin karşılığını alıyoruz” diye konuştu.
ÜRETİM AZALIYOR, EN BÜYÜK SORUN MALİYETLER
Alanya Avokadocular Birliği Başkanı ve hal işletmecisi Hilmi Sevilgen, sarı renkli Alanya muşmulasının insan sağlığı için faydalı bir meyve olduğunu vurgularken, üretimin her yıl azaldığını söyledi. Sevilgen, “İşçilik maliyetlerinin artması nedeniyle birçok üretici bu üründen vazgeçiyor. Oysa bu meyve çeşitliliğiyle ve kalitesiyle önemli bir ürün” dedi.
“ÜRETİME DEVAM EDİN” ÇAĞRISI
Kalan üreticilere seslenen Sevilgen, “Bu değerli ürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için üreticilerimizin pes etmemesi gerekiyor. Az sayıda da olsalar, bu işe devam etmelerini istiyoruz” diyerek üretimin sürdürülebilirliğine dikkat çekti.