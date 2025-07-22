Tescilli Meşhur Lezzet Tezgahta Yerini Aldı: 1 Ay Boyunca Toplanıyor, Kilosu 150 TL'ye Satılıyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde coğrafi işaretli yerel lezzetlerden biri olan muşmula meyvesinde hasat dönemi başladı. Türkiye’nin pek çok bölgesinde “malta eriği” ya da “yenidünya” olarak bilinen bu meyve, Alanya’da kendine özgü tadı ve aromasıyla “muşmula” adıyla öne çıkıyor.

Alanya’nın sıcak ve nemli ikliminde yetişen meyveler, sabahın erken saatlerinde dallarından özenle toplanıyor. Üreticiler, meyvenin tazeliğini koruyabilmek için hasadı büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.

Üreticiler tarafından toplanan muşmulalar önce paketleniyor, ardından hale ulaştırılarak hem yurt içi pazarda hem de ihracatta değerlendiriliyor. Alanya’da 5 dönümlük arazide üretim yapan Muzaffer Yıldız, “Yaklaşık bir ay önce hasada başladık. Şu an ürünlerimizi hale kilosu 100 ila 150 TL arasında gönderiyoruz” dedi.