Termos Su Şişeleri İçin Acil Geri Çağırma Kararı: Kapağı Birden Fırladı, Körlüğe Yol Açtı! Yüz Binlercesi Piyasadan Çekiliyor

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu’nun (CPSC) raporuna göre, bu şişelerin kapaklarının ani basınçla fırlayarak kullanıcıların yüzüne çarpabildiği ve kalıcı görme kaybına kadar varan ciddi yaralanmalara neden olabileceği bildirildi.

Geri çağırma kararı, Walmart’ın 2017 yılından itibaren satışa sunduğu “Ozark Trail 64 oz Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Su Şişeleri”ni kapsıyor. Yetkililer, bu ürünlerin özellikle süt, meyve suyu veya gazlı içecek gibi bozulabilir sıvılarla kullanıldığında basınç oluşturduğunu ve kapağın beklenmedik şekilde şiddetle fırlayarak tehlike yarattığını açıkladı.