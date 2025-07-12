Termos Su Şişeleri İçin Acil Geri Çağırma Kararı: Kapağı Birden Fırladı, Körlüğe Yol Açtı! Yüz Binlercesi Piyasadan Çekiliyor
ABD’nin en büyük perakende zincirlerinden Walmart, büyük bir güvenlik riski nedeniyle ciddi bir geri çağırma sürecine başladı. Şirket, 850 binden fazla “Ozark Trail” markalı paslanmaz çelik su şişesinin kullanıcı sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu’nun (CPSC) raporuna göre, bu şişelerin kapaklarının ani basınçla fırlayarak kullanıcıların yüzüne çarpabildiği ve kalıcı görme kaybına kadar varan ciddi yaralanmalara neden olabileceği bildirildi.
Geri çağırma kararı, Walmart’ın 2017 yılından itibaren satışa sunduğu “Ozark Trail 64 oz Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Su Şişeleri”ni kapsıyor. Yetkililer, bu ürünlerin özellikle süt, meyve suyu veya gazlı içecek gibi bozulabilir sıvılarla kullanıldığında basınç oluşturduğunu ve kapağın beklenmedik şekilde şiddetle fırlayarak tehlike yarattığını açıkladı.
2 KİŞİ GÖRME KAYBI YAŞADI
Yapılan incelemelerde, su şişesini açmaya çalışırken kapağın fırlayıp yüze isabet ettiği üç olay tespit edildi. Bu vakalardan iki kişinin gözlerinden ciddi şekilde yaralandığı ve uzmanlar tarafından görme yetisinin kalıcı olarak kaybedildiği duyuruldu. Bu olaylar sonrası kamuoyunda ürün güvenliği konusunda büyük endişeler oluştu.
HEMEN KULLANMAYI BIRAKIN UYARISI VERİLDİ
ABD’li yetkililer ve Walmart, söz konusu şişelere sahip olan kullanıcıları ürünleri derhal kullanmayı bırakmaya çağırdı. Şirket, şişeleri iade eden müşterilere koşulsuz tam para iadesi yapılacağını açıkladı. Geri çağırma süreciyle ilgili detaylar Walmart’ın mağazaları ve resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediyor.
ÜRÜN GÜVENLİĞİNDE KIRMIZI ALARM
Bu gelişme, tüketici ürünlerinin tasarımında güvenlik önlemlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, özellikle içeceğin türüne göre şişe içinde oluşan basıncın doğru yönetilmemesinin, ciddi sağlık risklerine neden olabileceğine dikkat çekiyor.