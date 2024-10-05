Tereyağın Fiyatı Uçuşa Geçti! Rekor Zam Geldi

Tereyağı fiyatları Almanya'da iki yıldan uzun süredir ilk kez rekor seviyeye ulaşarak 250 gramlık bir paket için 2,39 Euro'ya çıktı. Bonn'daki Agrarmarkt Informations-Gesellschaft'ın (AMI) Süt Endüstrisi Başkanı Kerstin Keunecke, bu fiyatın Almanya'da bugüne kadar görülen en yüksek tereyağı fiyatı olduğunu belirtti. 2022 yazındaki zirveye kıyasla fiyatlar 10 sent daha yükseldi.

TEREYAĞI FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Alman Süt Çiftçileri Birliği (BDM) sözcüsü Hans Foldenauer'e göre, fiyatların düşeceği kesin bir zaman tahmin edilemiyor. Bunun süt tedarik miktarlarına, süt içeriğine ve gelecekteki talebe bağlı olduğu belirtiliyor. Özellikle peynir gibi diğer süt ürünlerine olan yüksek talep, tereyağı üretimi için daha az yağın kullanılmasına neden oldu. Ayrıca, ithal edilen tereyağı miktarının da azalması fiyatların artmasında etkili oldu.