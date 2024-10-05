Tereyağın Fiyatı Uçuşa Geçti! Rekor Zam Geldi
Art arda gelen zamlar hemen hemen bütün ülkeleri etkisi altına almış durumda. O ülkede bir paket tereyağının fiyatı zamlandı. Uzmanlar fiyat artışını “şimdiye kadar görülen en yüksek fiyat” şeklinde yorumladı.
Kaynak: Artı49
Tereyağı fiyatları Almanya'da iki yıldan uzun süredir ilk kez rekor seviyeye ulaşarak 250 gramlık bir paket için 2,39 Euro'ya çıktı. Bonn'daki Agrarmarkt Informations-Gesellschaft'ın (AMI) Süt Endüstrisi Başkanı Kerstin Keunecke, bu fiyatın Almanya'da bugüne kadar görülen en yüksek tereyağı fiyatı olduğunu belirtti. 2022 yazındaki zirveye kıyasla fiyatlar 10 sent daha yükseldi.
TEREYAĞI FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Alman Süt Çiftçileri Birliği (BDM) sözcüsü Hans Foldenauer'e göre, fiyatların düşeceği kesin bir zaman tahmin edilemiyor. Bunun süt tedarik miktarlarına, süt içeriğine ve gelecekteki talebe bağlı olduğu belirtiliyor. Özellikle peynir gibi diğer süt ürünlerine olan yüksek talep, tereyağı üretimi için daha az yağın kullanılmasına neden oldu. Ayrıca, ithal edilen tereyağı miktarının da azalması fiyatların artmasında etkili oldu.
2022'DEKİ KRİZ VE BUGÜNE YANSIMASI
2022 yılında Ukrayna’daki savaş ve enerji krizinin etkisiyle tereyağı fiyatları yükselmiş, bir paket tereyağı 2,29 Euro’ya kadar çıkmıştı. 2023 yazında fiyatlar 1,39 Euro'ya gerilemiş olsa da, son dönemde yeniden artış trendine girdi. Ağustos 2024 itibarıyla tereyağı fiyatları, 2020'ye göre yüzde 41 daha fazla artış gösterdi.
Bu süreçte Almanya'daki süt ineklerinin ve çiftliklerin sayısında da düşüş yaşandı, 2023 yılında 3,7 milyon hayvan ve yaklaşık 50.000 çiftlik faaliyetteydi.