Tera Yatırım'dan Beklenmedik Hamle! Takasbank Teminat Olarak Sunuldu

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) sermayesinin yüzde 10,50’sine tekabül eden 104.746.404 adet paya sahip olduğunu duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Tera Yatırım'dan Beklenmedik Hamle! Takasbank Teminat Olarak Sunuldu - Resim: 1

Şirket, 20 Şubat 2025 tarihinde, 29.500.000 adet PEHOL pay senedini "Hisse Karşılığı Kredi Kullanımı Teminatı" olarak Takasbank’a teminat verdiğini bildirdi.

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Tera Yatırım'dan Beklenmedik Hamle! Takasbank Teminat Olarak Sunuldu - Resim: 2

ORTAKLIK PAYI DÜŞTÜ

Açıklamada, söz konusu işlem sonrasında 21 Şubat 2025 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan bildirimde, Tera Yatırım’ın PEHOL’deki ortaklık payının 75.246.404 adet olduğunu ve oranının yüzde 7,54'e indiği belirtildi.

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Tera Yatırım'dan Beklenmedik Hamle! Takasbank Teminat Olarak Sunuldu - Resim: 3

Şirket, PEHOL’deki ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmadığını, bu farkın teminata verilen paylardan kaynaklandığını vurguladı.

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