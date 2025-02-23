Tera Yatırım'dan Beklenmedik Hamle! Takasbank Teminat Olarak Sunuldu

ORTAKLIK PAYI DÜŞTÜ

Açıklamada, söz konusu işlem sonrasında 21 Şubat 2025 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan bildirimde, Tera Yatırım’ın PEHOL’deki ortaklık payının 75.246.404 adet olduğunu ve oranının yüzde 7,54'e indiği belirtildi.