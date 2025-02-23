Tera Yatırım'dan Beklenmedik Hamle! Takasbank Teminat Olarak Sunuldu
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) sermayesinin yüzde 10,50’sine tekabül eden 104.746.404 adet paya sahip olduğunu duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, 20 Şubat 2025 tarihinde, 29.500.000 adet PEHOL pay senedini "Hisse Karşılığı Kredi Kullanımı Teminatı" olarak Takasbank’a teminat verdiğini bildirdi.
ORTAKLIK PAYI DÜŞTÜ
Açıklamada, söz konusu işlem sonrasında 21 Şubat 2025 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan bildirimde, Tera Yatırım’ın PEHOL’deki ortaklık payının 75.246.404 adet olduğunu ve oranının yüzde 7,54'e indiği belirtildi.
Şirket, PEHOL’deki ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmadığını, bu farkın teminata verilen paylardan kaynaklandığını vurguladı.