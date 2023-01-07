Tepkiler büyüdü: BAĞ-KUR primlerindeki dev artış sonrası yeni talep!

Tarım BAĞ-KUR primlerinde yaşanan artışa tepki gösteren TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Hazine teşvik indirimi ile 2 bin 952 lira 36 kuruş olan bu tutarı çiftçilerimizin ödeme imkanı bulunmuyor. Yüzde 60 oranında gerçekleşen prim artışına kolaylık sağlanmalı, prim ödeme gün sayısı 15 güne indirilmelidir. Çiftçilerimizin tarım BAĞ-KUR primlerine uygulanan yüzde 5 oranındaki Hazine teşvik indirimi Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı göz önüne alınarak makul bir düzeye yükseltilmelidir" dedi.