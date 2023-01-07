Tepkiler büyüdü: BAĞ-KUR primlerindeki dev artış sonrası yeni talep!
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım BAĞ-KUR primlerinde yaşanan artışa tepki gösterdi. Bayraktar, tarım BAĞ-KUR primlerinin düşürülmesini talep etti.
Çiftçilerin 2022 yılında 2 bin 158 lira 8 kuruş olan tarım BAĞ-KUR primlerinin 2023 yılında 3 bin 452 lira 76 kuruş oldu.
Tarım BAĞ-KUR primlerinde yaşanan artışa tepki gösteren TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Hazine teşvik indirimi ile 2 bin 952 lira 36 kuruş olan bu tutarı çiftçilerimizin ödeme imkanı bulunmuyor. Yüzde 60 oranında gerçekleşen prim artışına kolaylık sağlanmalı, prim ödeme gün sayısı 15 güne indirilmelidir. Çiftçilerimizin tarım BAĞ-KUR primlerine uygulanan yüzde 5 oranındaki Hazine teşvik indirimi Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı göz önüne alınarak makul bir düzeye yükseltilmelidir" dedi.
"KAYIT DIŞILIK ARTACAK"
Bayraktar, "Eğer müdahale edilmezse 2023 yılı artan prim oranları ile tarımda kayıt dışılık artacak. Tarım BAĞ-KUR’lu çiftçilerimiz sosyal güvenlik hakkından mahrum kalacaktır. Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntılı dönemin dikkate alınarak, muafiyette geçen sürelerin borçlandırılması imkanı sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.
"YIPRANMA PAYI İLAVE EDİLMELİDİR"
"Çiftçilerimize, yıllardır sadece fiziksel değil psikolojik yıpranma payı da verilmelidir" diyen Bayraktar, "Zor şartlarda çalışanlara fiili hizmet tazminatı veriliyor. Çalışma şartlarının zorluğu dikkate alınarak, bütün çiftçilerimize çalıştıkları her yıl için 4 yılda 1 yıl hesabıyla 90 gün yıpranma payı ilave edilmelidir" dedi.