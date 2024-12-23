Temu'ya Dev Rakip Çıktı! Sessiz Sedasız Piyasaya Çıktı

Haul’un bir diğer dikkat çekici özelliği, düşük fiyatlara karşılık daha yavaş gönderim süresi sunması. Prime üyelerine sunulan bir veya iki günlük kargo seçeneklerinin aksine, Haul üzerinden alınan ürünlerin teslimatı genellikle bir ila iki hafta sürüyor.

800 DOLAR ALTINDAKİ ÜRÜNLERE VERGİ YOK

Haul, fiyatlarını düşük tutmak için ABD’ye, değeri 800 doların altında olan bireysel ürünler ithal etmeye izin veren “de minimis” hükmünden yararlanıyor. Bu gümrük muafiyeti sayesinde ithalatçılar harç ve vergi ödemekten kurtuluyor. Ancak bu durum, nakliye sürelerini uzatırken ürünlerin uygun fiyatlı olmasını sağlıyor.