Temu'ya Dev Rakip Çıktı! Sessiz Sedasız Piyasaya Çıktı
Çin merkezli e-ticaret platformu Temu'ya rakip olmak isteyen Amazon, "Haul" adını verdiği yeni bir alışveriş uygulamasını sessiz sedasız kullanıma sundu. Kara Cuma’dan iki hafta önce, Amazon’un mobil uygulamasının üst kısmına eklenen bu yeni alan, yalnızca mobil cihazlara özel olarak ultra düşük fiyatlı ürünler sunuyor. Haul, özellikle doğrudan Çin’den gönderilen ürünlere odaklanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Amazon’dan yapılan açıklamada, Haul’un Kasım ayında faaliyete geçtiği ve kısa sürede milyonlarca tekil müşteri tarafından ziyaret edildiği belirtildi.
DÜŞÜK FİYATLI ÜRÜNLER SUNUYOR
Temu ile benzer şekilde Haul da düşük fiyatlı ürünler sunuyor. Örneğin, spor ayakkabılar 9,98 dolara, mutfak eşyaları 5,99 dolara, telefon kılıfları ise 2,99 dolara kadar düşebiliyor. Ancak Haul, her ürünün fiyatını 20 dolarla sınırlıyor. Ücretsiz kargo seçeneği ise 25 dolar ve üzeri siparişlerde devreye giriyor. Daha yüksek sepet tutarlarında ise ek indirimler sunuluyor. Bu sistem, kullanıcıları bir seferde daha fazla ürün satın almaya teşvik ediyor. Uygulamanın adı olan "Haul" da buradan geliyor.
Haul’un bir diğer dikkat çekici özelliği, düşük fiyatlara karşılık daha yavaş gönderim süresi sunması. Prime üyelerine sunulan bir veya iki günlük kargo seçeneklerinin aksine, Haul üzerinden alınan ürünlerin teslimatı genellikle bir ila iki hafta sürüyor.
800 DOLAR ALTINDAKİ ÜRÜNLERE VERGİ YOK
Haul, fiyatlarını düşük tutmak için ABD’ye, değeri 800 doların altında olan bireysel ürünler ithal etmeye izin veren “de minimis” hükmünden yararlanıyor. Bu gümrük muafiyeti sayesinde ithalatçılar harç ve vergi ödemekten kurtuluyor. Ancak bu durum, nakliye sürelerini uzatırken ürünlerin uygun fiyatlı olmasını sağlıyor.
Temu’nun 2022 yılında ABD pazarına girişinden bu yana yakaladığı büyüme, pek çok tüketicinin bu koşulları kabul ettiğini gösteriyor. GlobalData Retail Genel Müdürü Neil Saunders, “Bu sadece Temu ile rekabet etmekle ilgili değil. Aynı zamanda düşük fiyat segmentindeki büyüyen fırsatlara odaklanmakla ilgili,” yorumunu yaptı.
KÜRESEL E-TİCARETTE ARTAN REKABET
Amazon’un Haul hamlesi, PDD Holdings gibi Çin merkezli platformların ve Alibaba gibi diğer düşük maliyetli e-ticaret sitelerinin son yıllarda kaydettiği büyümeye karşı bir adım olarak değerlendiriliyor. TikTok Shop gibi yeni oyuncular da bu alandaki rekabeti artırıyor.
Ancak düşük maliyetli bu iş modelleri, çevresel etkiler ve etik sorunlarla eleştiriliyor. Örneğin, Temu, bazı ürünlerinin Çin’in Sincan bölgesinden geldiği ve bu bölgede zorla çalıştırma uygulamalarının görüldüğü yönündeki iddialarla karşı karşıya. Temu ise bu suçlamalara yanıt olarak, iş ortaklarının ve satıcılarının katı etik standartlara uymak zorunda olduğunu belirtiyor.
Amazon da kendi depolarındaki yaralanma oranları ve kusurlu ürünlerin geri çağrılması gibi nedenlerle federal incelemelere tabi. Ancak bu sorunlar, şirketin satış rakamlarını etkilemiş görünmüyor.