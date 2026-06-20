Temmuzda Maaşlar Ne Kadar Olacak? İşte Memur ve Emekliyi Bekleyen Zam Oranı

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Milyonlarca memur ve memur emeklisi temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını beklerken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş mevcut toplu sözleşme sistemine yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, uygulanan zam mekanizmasının memur ve memur emeklilerini enflasyon karşısında dezavantajlı bir konuma sürüklediğini savundu.

MEMUR VE EMEKLİSİ ENFLASYONUN GERİSİNDE Mİ KALIYOR?

Karakaş’ın değerlendirmesine göre yılın ilk beş ayında oluşan enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,60 oranında bir maaş artışına işaret ediyor. Buna karşın memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme sistemi nedeniyle aynı dönemde yüzde 12,40 oranında zam hakkı elde ettiğini belirten Karakaş, iki kesim arasındaki farkın dikkat çekici boyutlara ulaştığını ifade etti.

Uzman isim, mevcut tabloya göre memur ve memur emeklilerinin resmi enflasyon rakamlarının dahi gerisinde kaldığını ileri sürerek, bu durumun alım gücünü daha da zayıflatabileceğini söyledi.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN YÜZDE 14 TAHMİNİ

Haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklentileri de değerlendiren Karakaş, Merkez Bankası’nın piyasa anketlerinde yer alan veriler doğrultusunda altı aylık enflasyonun yüzde 17,5 ile yüzde 18,5 arasında gerçekleşebileceğini öngördü.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 14 seviyesinde bir maaş artışı alabileceğini belirtti.

SEYYANEN ZAM İHTİMALİ DÜŞÜK GÖRÜNÜYOR

Kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen seyyanen zam beklentilerine de değinen Karakaş, Ankara kulislerinden gelen mesajların bu yönde güçlü bir işaret vermediğini söyledi. Mevcut tabloda yalnızca toplu sözleşme ve enflasyon farkı kaynaklı artışların öne çıktığını ifade eden Karakaş, ilave bir düzenlemenin yakın vadede gündemde görünmediğini dile getirdi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLABİLİR?

Karakaş’ın hesaplamalarına göre yaklaşık yüzde 14’lük zam senaryosunun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emeklisi maaşının temmuz ayında 31 bin 790 lira seviyelerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

SENDİKALARA ÇAĞRI YAPTI

Maaş artışlarında memur ve memur emeklilerinin enflasyon karşısında korunması gerektiğini vurgulayan Karakaş, sendikaların sürece daha etkin şekilde dahil olması gerektiğini belirtti. Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki zam farkının azaltılması gerektiğini ifade eden Karakaş, ek iyileştirme taleplerinin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi