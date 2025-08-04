Temmuzda Fiyatı En Çok Artan ve Düşen Ürünler Belli Oldu

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 26,41 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerinde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 15,92 ile patates oldu.

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Temmuzda Fiyatı En Çok Artan ve Düşen Ürünler Belli Oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin fiyat değişimlerini açıkladı. Verilere göre,
temmuz ayında tüketici fiyatları arasında en fazla artış, yüzde 26,41 ile doğal gaz ve buna bağlı abonelik hizmetlerinde görüldü. Enerji kalemlerindeki bu yükselişi yüzde 19,71 ile deniz ve iç su yolu yolcu taşımacılığı takip etti. Aynı dönemde, yüzde 15,85’lik artışla toz kakao da zamlanan ürünler arasında yer aldı.

ALKOLE VE YAKITA DA ZAM GELDİ

Fiyat artışında dikkat çeken diğer ürün grupları ise şöyle sıralandı:

Bira: %13,91 artış

Alkollü içecekler (rakı, viski, votka vb.): %11,24 artış

Sağlık sigortası: %7,28 artış

Benzin, motorin ve motor yağı gibi kişisel ulaşım araçlarında kullanılan ürünler: %6,71 artış

PATATESİN FİYATI GERİLEDİ

Temmuz ayında en fazla fiyat düşüşü yaşayan ürün ise patates oldu. Patatesteki fiyat azalışı yüzde 15,92 olarak kaydedildi. Onu yüzde 9,61 ile kahvaltılık tahıl ürünleri, yüzde 8,75 ile taze meyveler, yüzde 8,23 ile kadın giyim ve yüzde 6,98 ile erkek giyim takip etti.

Açıklanan veriler, temmuz ayında özellikle enerji ve ulaşım alanında yaşanan fiyat artışlarının tüketici bütçesi üzerindeki baskıyı artırdığını, gıda ve giyim kategorisinde ise bazı ürünlerde rahatlama yaşandığını ortaya koydu.

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Kaynak: AA

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