Temmuz hızlı başladı: Rakı ve sigaraya zam geliyor

ÖTV tutarlarının artmasıyla birlikte yüksek alkollü içkiler ile sigaralar, temmuz aynıda zamlanıyor. Alınan verginin yükselmesiyle en ucuz sigaranın fiyatının 66 liraya çıkması bekleniyor.

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Temmuz hızlı başladı: Rakı ve sigaraya zam geliyor

Temmuz ayı zamlarla birlikte geldi.

Asgari ücrete zam kapısı kapatılırken, giderek derinleşen ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve Şimşek vergileri, vatandaşın boynunu bükerken bir zamlar perişan ediyor.

Yüzde 25 kira sınırının kalmasının ardından, birçok kalemin ÖTV tutarı arttırıldı.

Akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarının arttırılmasının ardından, sigara ve alkolün de vergisi arttı.

ALKOL ZAMMI

Yüksek alkollü rakı, viski, cin gibi ürünlerin 1.062 TL olan maktu ÖTV tutarı temmuz ayının gelmesiyle birlikte yüzde 20 oranında zamlanıyor ve 1. 275 liraya yükseltiliyor.

Vergideki bu artış ile 1 litrelik rakının fiyatı en az 115 lira artarak 1.075 liradan 1.190 liraya çıkacak.

Maliyetlerinin toplamı 417.7 TL olan 1 litre rakının üzerindeki vergi yükü yeni zamlarla 657 liradan 772 liraya çıkacak. Ayrıca şarap ve bira dahil tüm alkollü içkilerin ÖTV’si yüzde 20 civarında zamlanacak.

EN UCUZ SİGARALARI VURACAK

Ayrıca yüzde 20’lik zam sigaranın üzerindeki hem maktu hem de asgari maktu ÖTV tutarlarına yansıtılacak. Böylece temmuzun gelmesiyle birlikte halen 50 lira olan vergi eşiği 60 liraya çıkacağı için vergi artışı en çok ucuz sigaraları vuracak. 56 liraya satılan en ucuz sigaranın 66 liraya çıkması bekleniyor. 70 lira civarındaki sigaralarda da bir miktar artış olacak.

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