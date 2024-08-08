Temmuz Ayının Kazandıran Yatırım Araçları Belli Oldu

Yatırım araçlarının temmuz ayı performansları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının temmuz ayı reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,19, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,81, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzdae 1,55 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,37 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, euro yüzde 0,20 ve dolar yüzde 0,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 0,54, DİBS yüzde 0,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,11 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, euro yüzde 1,44 ve dolar yüzde 2,10 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

EN ÇOK BORSA KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,54, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 7,80 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 12,24, euro yüzde 13,97, mevduat faizi (brüt) yüzde 15,44 ve DİBS yüzde 32,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 5,80, dolar yüzde 23,31, euro yüzde 24,82, mevduat faizi (brüt) yüzde 26,11 ve DİBS yüzde 40,59 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.