Temmuz Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsizlik oranı 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,6 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 49,6 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 54,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,8 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 16,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 16,6 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 25 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem