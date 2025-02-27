Temizlik Lüks Hale Geldi! Oto Yıkama, Kuru Temizleme ve Gündelikçi Fiyatları Uçtu
Gıda, kira ve giyim fiyatlarındaki artış gündemdeki yerini korurken, temizlik hizmetlerindeki fahiş fiyatlar da tüketicilerin tepkisini çekiyor. Gündelikçi ücretlerinden oto yıkamaya, kuru temizlemeden halı ve koltuk yıkamaya kadar birçok temizlik hizmetine gelen zamlar, vatandaşları zor durumda bırakıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kuru temizleme fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Bugün bir gömleğin temizlenmesi 200-300 lira arasında değişirken, pantolon için 300-400 lira, ceket için 400-600 lira, mont için 500-700 lira, takım elbise için ise 700-1.000 lira talep ediliyor. Paltoların temizlenmesi 750-1.200 lirayı bulurken, bir kravatın temizliği bile ütüsüyle birlikte 250 liraya yapılıyor. Vatandaşlar, kıyafetleri temizletmek yerine yenisini almanın daha mantıklı hale geldiğini söylüyor.
GÜNDELİKÇİ ÜCRETLERİ UÇTU
Ev ve iş yeri temizliği için gündelikçi çağırmak da artık oldukça maliyetli. Büyük şehirlerde standart bir ev temizliği için talep edilen ücretler 1.500 ile 2.500 lira arasında değişirken, iş yerlerinde bu rakam 4.000 ile 10.000 liraya kadar çıkıyor. Üstelik, yüksek fiyatlara rağmen verilen hizmetin kalitesi konusunda tüketiciler sıkça şikâyet ediyor.
HALI VE KOLTUK TEMİZLİĞİNE BÜYÜK ZAM
Halı, perde ve koltuk yıkama fiyatları da dudak uçuklatıyor. Bir halının yıkanması 500 ile 1.500 lira arasında değişirken, perde temizleme fiyatları 200-300 lira, koltuk temizliği ise 1.500 ile 2.500 lira arasında değişiyor. Üstelik temizliğe götürülen ürünlerin uzun süre teslim edilmemesi de şikâyetler arasında yer alıyor.
OTO YIKAMA HİZMETLERİ CEP YAKIYOR
Araç temizliği yaptırmak isteyenler de yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Ortalama bir otomobilin yıkanması için 500 ile 1.000 lira arasında ödeme yapmak gerekiyor. Bazı bölgelerde bu rakam 1.200 liraya kadar çıkarken, bazı yerlerde kampanya dâhilinde 350 liraya kadar düşebiliyor. Detaylı temizlik isteyenlerin ise 1.500 ile 2.500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu yüksek fiyatlar nedeniyle birçok sürücü, araçlarını akaryakıt istasyonlarında yıkatmayı ya da kendileri temizlemeyi tercih ediyor.
TÜKETİCİ DERNEKLERİ UYARDI
Tüketici dernekleri, hizmet sektöründeki fahiş fiyatlar ve ödeme sorunlarıyla ilgili şikâyetlerin arttığını belirtiyor. Özellikle birçok işletmenin elden ödeme talep etmesi ve kredi kartı kabul etmemesi eleştiriliyor. Uzmanlar, tüketicilerin hem ödeme yöntemleri hem de eksik veya kusurlu hizmetlerle ilgili haklarını araması gerektiğini vurguluyor.