Temizlik Lüks Hale Geldi! Oto Yıkama, Kuru Temizleme ve Gündelikçi Fiyatları Uçtu

GÜNDELİKÇİ ÜCRETLERİ UÇTU

Ev ve iş yeri temizliği için gündelikçi çağırmak da artık oldukça maliyetli. Büyük şehirlerde standart bir ev temizliği için talep edilen ücretler 1.500 ile 2.500 lira arasında değişirken, iş yerlerinde bu rakam 4.000 ile 10.000 liraya kadar çıkıyor. Üstelik, yüksek fiyatlara rağmen verilen hizmetin kalitesi konusunda tüketiciler sıkça şikâyet ediyor.

HALI VE KOLTUK TEMİZLİĞİNE BÜYÜK ZAM

Halı, perde ve koltuk yıkama fiyatları da dudak uçuklatıyor. Bir halının yıkanması 500 ile 1.500 lira arasında değişirken, perde temizleme fiyatları 200-300 lira, koltuk temizliği ise 1.500 ile 2.500 lira arasında değişiyor. Üstelik temizliğe götürülen ürünlerin uzun süre teslim edilmemesi de şikâyetler arasında yer alıyor.