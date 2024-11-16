Tembel İşi Diye Biliniyor, 1 Dakikada 10 Tane Yeniyor: Kilosu 125 Liradan Satılıyor
Toplaması ve pazarlaması oldukça kolay olduğu için tembel işi olarak bilinen hünnap kilosu 125 liradan satılıyor.
Kaynak: İHA
Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerimizde yetişen, Çin hurması olarak da bilinen hünnap, son zamanlarda sağlıklı yaşam arayışında olanların gözdesi haline geldi. Kilosu 80-125 TL arasında değişen bu meyve, sadece lezzetli değil, aynı zamanda sayısız sağlık faydasıyla öne çıkıyor.
Eskişehir'de yıllardır aktarlık yapan Metin Ağılönü, hünnap meyvesinin önemine dikkat çekiyor. Ağılönü, hünnapın Güney Asya kökenli olmasına rağmen günümüzde dünya genelinde popüler hale geldiğini belirtiyor. Bu küçük ama güçlü meyvenin kalp, sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, kas, kemik ve diş sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor.
HÜNNAP NASIL TÜKETİLİR?
Hünnapları taze olarak tüketebileceğiniz gibi, kurutulmuş veya komposto olarak da tüketebilirsiniz. Hünnap çayı da oldukça faydalıdır. Ancak her besin gibi aşırı tüketimden kaçınmak önemlidir.
HÜNNABIN FAYDALARI NELER?
Hünnap, özellikle C vitamini açısından oldukça zengindir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır.
Lif bakımından zengin olan hünnap, sindirim sistemini düzenler, kabızlık sorununu önler ve tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olur.
Hünnap, potasyum gibi önemli mineraller içerir. Potasyum, kalp sağlığı için oldukça önemlidir ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.
İçerdiği antioksidanlar sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.
Doğal şekerler içeren hünnap, vücuda enerji verir ve yorgunluğu giderir.