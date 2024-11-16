Tembel İşi Diye Biliniyor, 1 Dakikada 10 Tane Yeniyor: Kilosu 125 Liradan Satılıyor

HÜNNAP NASIL TÜKETİLİR?

Hünnapları taze olarak tüketebileceğiniz gibi, kurutulmuş veya komposto olarak da tüketebilirsiniz. Hünnap çayı da oldukça faydalıdır. Ancak her besin gibi aşırı tüketimden kaçınmak önemlidir.