Telefonu Olan Herkes Bu Parayı Ödeyecek! Son 20 Gün…

YENİ HAT SAHİPLERİ 575 TL ÖDEYECEK

Bu artış, 2025 yılı itibarıyla geçerli olması halinde, tüm mobil hat sahiplerini etkileyecek. Hem faturalı hem de faturasız hat sahipleri, 575 TL'lik vergi bedelini ödeyecek. Bu tutar, operatörler tarafından 12 ay boyunca eşit taksitlerle faturalara yansıtılacak. Böylece, yeni hat alacak kullanıcılar, her ay 48 TL ödeme yapacak.