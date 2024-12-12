Telefonu Olan Herkes Bu Parayı Ödeyecek! Son 20 Gün…
Geçtiğimiz yıl 400 TL'ye çıkarılan Özel İletişim Vergisi (ÖİV), 1 Ocak 2025 itibarıyla bir kez daha artacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Özel İletişim Vergisine yapılacak zam oranının yıl sonuna doğru Resmi Gazete’de yayımlanması beklenirken, yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranı uygulanması durumunda, yeni yılda bu vergi 575 TL'ye yükselecek.
YENİ HAT SAHİPLERİ 575 TL ÖDEYECEK
Bu artış, 2025 yılı itibarıyla geçerli olması halinde, tüm mobil hat sahiplerini etkileyecek. Hem faturalı hem de faturasız hat sahipleri, 575 TL'lik vergi bedelini ödeyecek. Bu tutar, operatörler tarafından 12 ay boyunca eşit taksitlerle faturalara yansıtılacak. Böylece, yeni hat alacak kullanıcılar, her ay 48 TL ödeme yapacak.
HAT SAHİPLERİNE BİR MASRAF DAHA
Ayrıca, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenen yüzde 10'luk ÖİV, mobil hat ve internet hizmeti alan tüm kullanıcılardan alınmaya devam edecek. Bu düzenleme ile birlikte, kullanıcılar, yeni yılda daha yüksek tutarlarda Özel İletişim Vergisi ödemek durumunda kalacak.
ÖİV KAPSAMINDAKİ HİZMETLER NELER?
ÖİV, şu hizmetleri kapsıyor:
-Mobil hatlara yapılan satışlar dahil her türlü mobil elektronik haberleşme hizmeti,
-Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ile iletilmesi,
-Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcıları,
-Diğer elektronik haberleşme hizmetleri.
Söz konusu vergi, 2021 yılından itibaren yüzde 10 oranında alınmaya başlanmıştı.