Telefondan Tablete, Bebek Arabasından Kemana… Ucuz Fiyata Satılığa Çıkıyor: Kaçıran Dizlerini Dövecek

Ankara’da EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY'da unutulan binlerce eşya, sahipleri tarafından alınmadığı takdirde açık artırma ile satışa çıkarılacak.

Beyaz Eşya Ankara
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Telefondan Tablete, Bebek Arabasından Kemana… Ucuz Fiyata Satılığa Çıkıyor: Kaçıran Dizlerini Dövecek - Resim: 1

EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, cep telefonu, tablet, kimlik, banka kartları ve ulaşım kartları 2024’te en fazla unutulan eşyalar arasında yer aldı.

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Telefondan Tablete, Bebek Arabasından Kemana… Ucuz Fiyata Satılığa Çıkıyor: Kaçıran Dizlerini Dövecek - Resim: 2

AİLE CÜZDANINDAN SU ISITICISINA KADAR UNUTULDU

Geçtiğimiz yıl 88 cep telefonu otobüs koltukları, metro vagonları ve istasyon banklarında unutuldu. Ayrıca aile cüzdanı, bebek arabası, tıraş makinesi, işitme cihazı, gitar, su ısıtıcısı ve hatta motorlu testere gibi ilginç eşyalar da kayıp eşya listesinde yer aldı.

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Telefondan Tablete, Bebek Arabasından Kemana… Ucuz Fiyata Satılığa Çıkıyor: Kaçıran Dizlerini Dövecek - Resim: 3

EŞYALAR İKİ YIL MUHAFAZA EDİLİYOR

EGO, unutulan eşyaları iki yıl boyunca muhafaza ediyor. Bu süre içinde alınmayan eşyalar ise açık artırma ile satışa sunuluyor. 2023 yılında kaybolan 2 bin 162 eşya, önümüzdeki günlerde düzenlenecek ihale ile yeni sahiplerini bulacak.

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Telefondan Tablete, Bebek Arabasından Kemana… Ucuz Fiyata Satılığa Çıkıyor: Kaçıran Dizlerini Dövecek - Resim: 4

KAYIP EŞYA SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, kayıp eşyalarını EGO’nun resmi internet sitesi veya Kayıp Eşya Bürosu aracılığıyla sorgulayabilir.

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