Telefondan Tablete, Bebek Arabasından Kemana… Ucuz Fiyata Satılığa Çıkıyor: Kaçıran Dizlerini Dövecek

EŞYALAR İKİ YIL MUHAFAZA EDİLİYOR

EGO, unutulan eşyaları iki yıl boyunca muhafaza ediyor. Bu süre içinde alınmayan eşyalar ise açık artırma ile satışa sunuluyor. 2023 yılında kaybolan 2 bin 162 eşya, önümüzdeki günlerde düzenlenecek ihale ile yeni sahiplerini bulacak.