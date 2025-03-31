Telefondan Tablete, Bebek Arabasından Kemana… Ucuz Fiyata Satılığa Çıkıyor: Kaçıran Dizlerini Dövecek
Ankara’da EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY'da unutulan binlerce eşya, sahipleri tarafından alınmadığı takdirde açık artırma ile satışa çıkarılacak.
EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, cep telefonu, tablet, kimlik, banka kartları ve ulaşım kartları 2024’te en fazla unutulan eşyalar arasında yer aldı.
AİLE CÜZDANINDAN SU ISITICISINA KADAR UNUTULDU
Geçtiğimiz yıl 88 cep telefonu otobüs koltukları, metro vagonları ve istasyon banklarında unutuldu. Ayrıca aile cüzdanı, bebek arabası, tıraş makinesi, işitme cihazı, gitar, su ısıtıcısı ve hatta motorlu testere gibi ilginç eşyalar da kayıp eşya listesinde yer aldı.
EŞYALAR İKİ YIL MUHAFAZA EDİLİYOR
EGO, unutulan eşyaları iki yıl boyunca muhafaza ediyor. Bu süre içinde alınmayan eşyalar ise açık artırma ile satışa sunuluyor. 2023 yılında kaybolan 2 bin 162 eşya, önümüzdeki günlerde düzenlenecek ihale ile yeni sahiplerini bulacak.
KAYIP EŞYA SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar, kayıp eşyalarını EGO’nun resmi internet sitesi veya Kayıp Eşya Bürosu aracılığıyla sorgulayabilir.