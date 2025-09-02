Telefon ve Tablet Piyasasında Zam Dalgası Yolda

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Tayvan merkezli TSMC, çip üretim maliyetlerinde önemli bir artışa gidiyor. Şirket, özellikle Apple ve Nvidia gibi teknoloji devlerini doğrudan etkileyecek yeni fiyat politikasını açıklamaya hazırlanıyor.

TSMC, 5nm ve altındaki tüm üretim teknolojilerinde yüzde 5 ila 10 arasında fiyat artışı planlıyor. DigiTimes’ın aktardığı bilgilere göre, bu kararın temelinde hem ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri hem de küresel tedarik zincirinde yükselen maliyetler bulunuyor. Şirket, baskılanan kâr marjlarını dengelemek amacıyla fiyat politikasını güncelleme yoluna gitti.

Telefon ve Tablet Piyasasında Zam Dalgası Yolda - Resim : 1

APPLE VE NVIDIA İLK ETKİLENECEKLERDEN

Yeni düzenleme özellikle 5nm, 4nm, 3nm ve 2nm çip üretim süreçlerini kapsıyor. Bu durum, TSMC’nin en büyük müşterileri olan Apple ve Nvidia’nın maliyetlerinin yükselmesine yol açacak.

Öte yandan TSMC, eski nesil çiplerde indirim uygulayarak talebi canlı tutmayı ve pazarın dengesini korumayı hedefliyor. Bu strateji, performansı daha düşük çiplere olan ilgiyi artırabilir.

ABD YATIRIMLARI MALİYETİ GÜÇLENDİRİYOR

Fiyat artışında önemli bir faktör de TSMC’nin ABD’deki yatırımları. Arizona’daki dev üretim tesisine yapılan harcamalar ve toplamda 300 milyar dolarlık yatırım taahhüdü, maliyetleri yukarı çekiyor. Yatırımlar arasında gelişmiş üretim hatları ve yeni paketleme süreçleri bulunuyor. Ayrıca, şirket önümüzdeki yıllarda çip üretiminde 2nm teknolojisine geçiş için hazırlık yapıyor.

Telefon ve Tablet Piyasasında Zam Dalgası Yolda - Resim : 2

ÇİP PİYASASINDA YENİ DENGELER

TSMC’nin bu adımı, teknoloji devlerinin ürün maliyetlerini doğrudan etkileyecek. Apple ve Nvidia gibi firmalar, artan üretim maliyetlerini cihaz fiyatlarına yansıtabilir. Öte yandan eski nesil çiplere uygulanacak indirimler, daha uygun fiyatlı telefon ve bilgisayar modellerine olan ilgiyi artırabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

