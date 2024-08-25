Telefon Fiyatına Tapu Fırsatı: Duyan Kapış Kapış Alacak

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Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde arsa, arazi, bağ-bahçe ve tarla satışlarına devam ediyor. Vatandaşlar, ihtiyaçlarına uygun taşınmazları ve bütçelerine uygun teklifleri değerlendirerek bu ihalelere katılabilecek.
Dar gelirli vatandaşlar için de uygun fiyatlı taşınmazlar büyük ilgi görüyor. Özellikle, tahmin edilen ihale bedeli 30 bin TL olan arsalar geniş bir alıcı kitlesinin dikkatini çekiyor.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından satışa sunulan arsalar, çeşitli fiyat aralıklarında alıcılarını buluyor. Çorum'un Kargı ilçesinde bulunan ve tahmin edilen ihale bedeli 30 bin TL olan arsalar, bu alanda öne çıkıyor. İhaleye çıkartılan diğer taşınmazlar da farklı şehirlerde ve çeşitli fiyatlarda yer alıyor.
24 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak olan ihalelerde, taşınmazların fiyat aralıkları dikkat çekiyor. Mevcut satışlara göre, en düşük ihale bedeli 15 bin TL olarak belirlenirken, en yüksek bedel ise 7 milyon 950 bin TL olarak gözlemleniyor. Bu geniş fiyat aralığı, çeşitli bütçelere sahip alıcılar için fırsatlar sunuyor.