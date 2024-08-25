Telefon Fiyatına Tapu Fırsatı: Duyan Kapış Kapış Alacak

Dar gelirli vatandaşlar için de uygun fiyatlı taşınmazlar büyük ilgi görüyor. Özellikle, tahmin edilen ihale bedeli 30 bin TL olan arsalar geniş bir alıcı kitlesinin dikkatini çekiyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından satışa sunulan arsalar, çeşitli fiyat aralıklarında alıcılarını buluyor. Çorum'un Kargı ilçesinde bulunan ve tahmin edilen ihale bedeli 30 bin TL olan arsalar, bu alanda öne çıkıyor. İhaleye çıkartılan diğer taşınmazlar da farklı şehirlerde ve çeşitli fiyatlarda yer alıyor.