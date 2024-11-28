Telefon Devi Sessiz Sedasız Satıldı: Piyasadan Çekildiğini Duyurdu
Türkiye'de bir dönem geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan akıllı telefon üreticisi LG, 2021 yılında akıllı telefon pazarından çekilmişti. LG Electronics, son olarak tüm patentlerini satarak sektörden tamamen çekildiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkez
Teknoloji dünyasının köklü markalarından biri olan LG, akıllı telefon pazarına veda etti. 2021 yılında başladığı çekilme sürecinde son noktayı koyan şirket, tüm patentlerini satarak ve yazılım güncellemelerini durdurarak mobil sektördeki varlığını tamamen sonlandırdı.
Bir dönem inovasyonlarıyla dikkat çeken ve tüketicilerin beğenisini kazanan LG, son yıllarda artan rekabet karşısında zorlu bir süreç geçirmişti. Özellikle Çinli üreticilerin hızlı yükselişi ve Samsung gibi güçlü rakiplerin varlığı, LG'nin pazar payını önemli ölçüde düşürmüştü.
Akıllı telefon pazarındaki rekabet son yıllarda giderek kızıştı. LG, bu rekabette istenilen başarıyı yakalayamadı. Telefon üretiminin yüksek maliyetleri, LG'yi zor durumda bıraktı. Tüketicilerin beklentileri hızla değişti. LG, bu değişime ayak uyduramadı ve rakiplerine göre daha az yenilikçi ürünler sunmaya başladı.
AKILLI TELEFON PAZARINDAN ÇEKİLDİ
LG, akıllı telefon pazarından çekilse de, diğer elektronik ürünler alanında faaliyetlerine devam edecek. Beyaz eşya, televizyon ve diğer tüketici elektroniği gibi alanlarda büyümeye odaklanacak olan şirket, bu sayede karlılığını artırmayı hedefliyor.
LG, son olarak akıllı telefon bölümünü tamamen kapatarak, bir dizi eski modelin yazılım güncellemelerin durdurdu. Öte yandan LG'nin akıllı telefon pazarından çekilmesi, sektörde önemli bir boşluk oluşturdu. Bu durum, diğer üreticilerin pazar paylarını artırmasına olanak tanırken, aynı zamanda tüketicilerin daha az seçenekle karşı karşıya kalmasına neden oldu.