Telefon Devi Sessiz Sedasız Satıldı: Piyasadan Çekildiğini Duyurdu

AKILLI TELEFON PAZARINDAN ÇEKİLDİ

LG, akıllı telefon pazarından çekilse de, diğer elektronik ürünler alanında faaliyetlerine devam edecek. Beyaz eşya, televizyon ve diğer tüketici elektroniği gibi alanlarda büyümeye odaklanacak olan şirket, bu sayede karlılığını artırmayı hedefliyor.