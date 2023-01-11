Telefon almak isteyenler dikkat: Resmi Gazete'de yayınlandı, taksit sayısı değişti

Daha önce, fiyatı 5,000 TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 taksit uygulanırken, satış fiyatına ilişkin bu sınır 12 bin TL'ye çıkarıldı. Buna göre bu rakamın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay vade uygulanabilecek.