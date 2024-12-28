Telefon Almadan Önce 2 Kez Düşünün: O Tarihten Sonra Kullanamayacaksınız

EN FAZLA 7 YIL

Teknolojik cihazların performansı, yazılım desteği ve güvenlik güncellemeleri ile doğrudan bağlantılıdır. Telefon üreticileri, cihazların piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren güncellemeler sunmaya başlar. Ancak bu destek, genellikle belirli bir süreyle sınırlıdır. Özellikle Android cihazlarda, işletim sistemi güncellemeleri genellikle 2-3 yıl, güvenlik yamaları ise 3-5 yıl boyunca sunulur. Bununla birlikte, Samsung ve OnePlus gibi bazı üst segment markalar, cihazlarına 7 yıla kadar güvenlik güncellemesi sağlama taahhüdü verir.