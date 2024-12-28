Telefon Almadan Önce 2 Kez Düşünün: O Tarihten Sonra Kullanamayacaksınız
Günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen cep telefonlarının da bir "kullanım ömrü" olduğunu biliyor muydunuz?
Kaynak: Haber Merkezi
Üretim tarihleri genellikle cihaz kutularında yer alsa da, telefonların son kullanma tarihi hakkında doğrudan bir bilgi verilmez. Ancak bu durum, telefonların sınırsız bir ömre sahip olduğu anlamına gelmiyor. Telefonların aldıkları güncellemelere göre, aslında son kullanma tarihleri bulunuyor.
EN FAZLA 7 YIL
Teknolojik cihazların performansı, yazılım desteği ve güvenlik güncellemeleri ile doğrudan bağlantılıdır. Telefon üreticileri, cihazların piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren güncellemeler sunmaya başlar. Ancak bu destek, genellikle belirli bir süreyle sınırlıdır. Özellikle Android cihazlarda, işletim sistemi güncellemeleri genellikle 2-3 yıl, güvenlik yamaları ise 3-5 yıl boyunca sunulur. Bununla birlikte, Samsung ve OnePlus gibi bazı üst segment markalar, cihazlarına 7 yıla kadar güvenlik güncellemesi sağlama taahhüdü verir.
APPLE’IN GÜNCELLEME POLİTİKASI
Apple, iPhone kullanıcılarına 7 yıla kadar güvenlik ve işletim sistemi güncellemeleri sunarak cihazlarının güvenliğini ve performansını uzun süre korumayı hedefler. Ancak bu süreç, cihazın üretim ve piyasaya sürülme tarihine bağlıdır. iPhone satın alacak kişilere, telefonun piyasaya sürüldüğü yıl içerisinde cihazı edinmeleri önerilir. Böylece kullanıcılar, en güncel yazılım ve güvenlik özelliklerinden tam anlamıyla faydalanabilirler.
GÜNCELLEMELER OLMAZSA NE OLUR?
Güncellemelerin sona ermesi, cihazın güvenlik açıklarına karşı savunmasız kalmasına yol açar. Eski telefonlarda birçok uygulamanın desteklenmemesi veya düzgün çalışmaması da olasıdır. Ayrıca güncelleme almayan cihazlarda, kullanıcı verileri siber tehditlere karşı daha savunmasız hale gelebilir.
UZMANLARDAN KRİTİK UYARI
Uzmanlar, kullanıcıların yeni bir telefon alırken cihazın üretim yılına dikkat etmelerini ve çok eski modellerden uzak durmalarını öneriyor.